台灣旅遊｜文青必逛！ 台北松山文創園區3間必去人氣店 菲林專門店/必買皮革包

佔地廣達6.6公頃的「松山文創園區」，原為日治時代、台灣第一所捲菸廠——「松山菸草工場」，現在已是無人不識的藝術文創園。隨着園內的松菸誠品變身24小時書店，近期陸續有文青新店進駐，可逛度升級，使這文創地標更見熱鬧！ 文、圖：戴保倫

台灣設計館：得獎設計總匯 隸屬「 台灣設計研究院 」，以當代「設計」為主題，典藏台灣及世界經典的設計品，每季舉辦不同主題特展，展出全球設計獎的得獎作品。館旁還附設生活選品店「設計點」，專售Made in Taiwan的得獎設計商品，包括金點設計獎、iF Design Award、Red Dot Design Award等，希望將美學與品味，融入日常生活當中。

谷口写真企画室：菲林相機專門店 離開設計館，在西向走廊轉角處，會找到掛着日式布簾的相機專門店「谷口写真企画室」。老闆葉仁傑從事攝影工作20多年，太太谷口則來自日本，以「NO PHOTO NO LIFE」為口號，希望讓攝影成為每個人生活的一部分。販售相機以「日系菲林相機」為主，從初學者的入門機到中片幅，再到4x5專業級相機俱備，還提供菲林沖曬、維修及攝影課程。隨處可見老闆珍藏的攝影舊物，跟松山製菸工場的舊情調互相呼應。

UNSIMPLE ： MIT 皮革包 新進駐的文創小店集中在東向製菸廠-風格店家，包括皮革包品牌「UNSIMPLE」。2014年成立，與台灣老製革廠合作，以Nubuck leather為基礎，研發出短絨面觸感，扎實耐磨的Unismple leather。再經耗時層層手工低溫打磨拋光，完美無瑕的天然防水屏障，隨着歲月使用更添味道。