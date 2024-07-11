台灣旅遊｜阿里山茶園限定！「林園製茶」手採茶體驗 HKD$180/位試用人手炒茶

台灣盛產茶葉人所皆知，當地茶業發展完善，不但滿街都是手搖茶飲店，甚至在便利店24小時都可以嚐到醇厚茶香，茗茶文化融入每個年齡層。假如有興趣進一步了解台灣茶，今次一於帶大家走訪在阿里山獲獎無數的茶園「林園製茶」，親身體驗手採茶、參觀茶葉工廠、現場試茶等活動，在高海拔的山區中探索茶葉故事。 文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處，阿里山風景管理區，林園製茶

阿里山處處茶香 阿里山「林園製茶」位於石棹，茶園主要生產阿里山珠露茶、高山烏龍茶、金萱茶、蜜香紅茶等經典靚茶。由於茶園坐落於介於1200到1700公尺的高海拔地區，夏季溫度大多維持在25度以下，加上常常被雲霧包圍，仙氣飄飄，土壤肥沃能保持適當的濕度，出品的茶葉受盡日月精華所潤澤，茶味甘醇而不苦澀。茶園雖有先天優勢，但後天也要有人用心機種茶。茶園主人林良志鑽研種茶技術多年，在早期就採用過自然農法，以草生栽培覆蓋，可以保持茶樹最佳生長環境，並減少病蟲害、增加產量，確保茶葉品質。種出好茶是成功的第一步，還有一系列繁複的工序，茶葉要先以日光萎凋、室內靜置，然後再經攪拌、合堆發酵、殺青、揉捻、團揉、烘焙等步驟，才能包裝銷售，每一口茶都是心機。