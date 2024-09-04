台灣旅遊｜$1歎台北詹記火鍋2人套餐 9pm開搶！台灣最強招牌鴨血豆腐

台灣旅遊｜$1嘆台北詹記火鍋2人套餐 9pm開搶！台灣最強招牌鴨血豆腐

又有$1優惠！榮獲「台灣人氣餐廳大獎」台北詹記麻辣火鍋店，KKday今次推出$1食詹記火鍋2人經典套餐，HKD$1即享17款主配菜連湯底及飲品！張學友、宋智孝等港台韓星都曾到訪，想知到底有幾出色，今晚9時開搶，即睇內文了解詳請。

詹記麻辣火鍋1994年在台灣開業，最近在西門町的新分店迅速走紅，該店更榮獲KKday「台灣人氣餐廳大獎」！

新分店延續了前一間分店廣受好評的摩登夢幻風格，並邀請多位設計師和藝術家共同打造。設計靈感來自1990年代西門町的繁華景象，讓火鍋愛好者在充滿青春與華麗的城市氛圍中用餐。

詹記創辦人精心研製的湯底獨具風格，麻辣與中藥味的比例恰到好處。其招牌鴨血豆腐被譽為台灣最強，味道和口感一流，難怪連當地人都要提前一個月預訂才能有位！

除了新鮮美味的常見食材，推薦的道地吃法是將彈牙綿密的芋頭貢丸或臭豆腐吸滿湯汁，再配上詹記獨創的神秘蛋醋（可參考店內做法說明或向店員查詢），口感獨特。

詹記麻辣火鍋經典組合套餐（設2 / 3 / 4 人份）主要包含：