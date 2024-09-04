台灣旅遊｜$1歎台北詹記火鍋2人套餐 9pm開搶！台灣最強招牌鴨血豆腐

又有$1優惠！榮獲「台灣人氣餐廳大獎」台北詹記麻辣火鍋店，KKday今次推出$1食詹記火鍋2人經典套餐，HKD$1即享17款主配菜連湯底及飲品！張學友、宋智孝等港台韓星都曾到訪，想知到底有幾出色，今晚9時開搶，即睇內文了解詳請。
詹記麻辣火鍋1994年在台灣開業，最近在西門町的新分店迅速走紅，該店更榮獲KKday「台灣人氣餐廳大獎」！
新分店延續了前一間分店廣受好評的摩登夢幻風格，並邀請多位設計師和藝術家共同打造。設計靈感來自1990年代西門町的繁華景象，讓火鍋愛好者在充滿青春與華麗的城市氛圍中用餐。
詹記創辦人精心研製的湯底獨具風格，麻辣與中藥味的比例恰到好處。其招牌鴨血豆腐被譽為台灣最強，味道和口感一流，難怪連當地人都要提前一個月預訂才能有位！
除了新鮮美味的常見食材，推薦的道地吃法是將彈牙綿密的芋頭貢丸或臭豆腐吸滿湯汁，再配上詹記獨創的神秘蛋醋（可參考店內做法說明或向店員查詢），口感獨特。
詹記麻辣火鍋經典組合套餐（設2 / 3 / 4 人份）主要包含：
- 鴛鴦鍋底（鴨血豆腐 、排骨酥 、白豆腐 、貢丸 、菜葉）
- 美國牛五花、台灣梅花豬等主菜
- 主食可選白飯及科學麵
- 火鍋料（牛肉丸、排骨酥、蛋餃、生豆皮、油條等）
- 綜合菇菜（高麗菜、水蓮、娃娃菜）
- 飲料可選台灣啤酒、白菊烏梅湯及蘋果西打
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