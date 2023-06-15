台灣旅遊｜5大台北必食餐廳推介 鼎王麻辣鍋/新板希爾頓酒店 最平HK$199/位！【內附優惠詳情】

台灣一直是港人出遊的熱門目的地，除了到夜市掃街外，亦有多間人氣必食餐廳！旅遊網站KKDay精選5大熱門台灣必吃餐廳，包括鼎王麻辣鍋，更有五星級酒店自助餐，最平每位HKD$199起。
台灣美食｜台灣鼎王麻辣鍋餐
鼎王麻辣鍋推出二人及四人套餐，可選麻辣鍋或酸菜白肉鍋，包括牛豚雙拼、伊比利豬嫩肩胛、香滷毛肚、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤等。於KKDay預訂更加贈「梅花豬肉」乙份，全台鼎王麻辣鍋門市通用。
鼎王麻辣鍋90分鐘四人套餐 (連訂位)
KKday 優惠: HK$846/套（原價 HK$886），平均 HK$211.5/位
套餐內容：麻辣鍋／酸菜白肉鍋（擇一）、牛豚雙拼、伊比利豬嫩肩胛、香滷毛肚、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤、虎皮豆捲、讚岐烏龍麵、綜合菇、枸杞菊花露。加贈「梅花豬肉」乙份。
鼎王麻辣鍋 90 分鐘 2 人套餐全台門市通用(連訂位)
KKday 優惠: HK$477/套（原價 HK$486），平均 HK$238.5/位
套餐內容：麻辣鍋／酸菜白肉鍋（擇一）、牛豚雙拼、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤、虎皮豆捲、讚岐烏龍麵、枸杞菊花露。加贈「梅花豬肉」乙份。
營業時間： 11:30 - 21:00
台灣美食｜欣葉日本料理任食自助餐
欣葉提供日本料理任食自助餐，可享受壽司、魚生、燒烤、天婦羅等100種經典和食。食物種類，包括：手拌醋飯壽司、漁港直送刺身、即點即做手卷、懷石料理小碟、冰鎮海鮮、屋颱風燒烤、炸物天婦羅、極尚一品料理、和風蒸物、烤爐即切肉扒、甜品等。食物及料理依季節時令調整，菜式以現場供應為準。
自助午餐
KKday 優惠: HK$243/位 起
自助下午茶自助餐
KKday 優惠: HK$199/位 起
晚餐自助餐
KKday 優惠: HK$282/位 起
觀前店：台北市中正區觀前路 12 號 6 樓
建康店 ：台北市松山區健康路 156 號
中茂店：桃園市桃園區同德五街 67 號 10 樓
營業時間： 平日週一至週五：午餐 11:30 - 15:00；晚餐 17:30 - 21:30
週末、指定日子和假期：午餐 11:10-13:10／13:30-15:30，晚餐 17:10-19:10／19:30-21:30
台灣美食｜乾杯烤肉居酒屋
乾杯烤肉居酒屋提供2人套餐，當中包括本日精選和牛拼盤、西班牙伊比利梅花豬、日本和牛牛扒、醬牛五花等。於KKday預訂2人套餐，額外贈送日本和牛。另設3人特色套餐。
乾杯兩人特色套餐
KKday 優惠: HK$646/2 位，平均 HK$323/位
乾杯經典二人套餐
KKday 優惠: HK$562/2 位，平均 HK$281/位
台灣美食｜台北新板希爾頓酒店自助餐
台北新板希爾頓酒店自助餐全天候供應多國美食，包括冰鎮海鮮、刺身、燒牛肉等。自助午餐及晚餐買3送1，平均HK$178.5/位。
【買 3 送 1】環球美食自助午餐 / 海鮮盛宴自助晚餐
KKday 優惠: HK$714/4 位，平均 HK$178.5/位 起
(週五晚餐、週六午餐或晚餐以及指定假期不適用)
【低至 88 折】環球美食自助午餐 / 海鮮盛宴自助晚餐
KKday 優惠: HK$242/位 起 (原價：HK$275/位 起)
- 假日（週五晚餐、週六午餐或晚餐、指定假期），現場加收 NT$200。
- 如遇特殊節日，需按票面金額與現場價格（含服務費）補差價後方可使用。
餐廳地址：新北市板橋區民權路 88 號 3 樓
營業時間：午餐 11:30 - 14:00，晚餐 17:30 - 21:00
台灣美食｜台北Le Méridien Taipei自助餐
Le Méridien Taipei 探索廚房自助餐，提供世界各地食材，完美呈現各國風味料理，可無限暢食！設炭烤區、中西熱食區、日式料理區、炸物及現煎區、沙拉及冷菜區、蒸煮區、窯烤 pizza 區、甜點區、飲品區等。
美食推介：細火慢燉火烤牛腹肉、土耳其辛香烤羊肉、巴西肉桂烤鳳梨、韓式蜜汁豬五花、蒜味奶油黃金蟹海鮮鍋、炙燒握壽司、炸蝦天婦羅、新加坡肉骨茶、人參鮑魚雞湯等。
【低至 89 折】異國風味自助午/晚餐（11:30-14:00）
KKday 優惠: HK$421/位 起（原價 HK$475/位）
【低至 88 折】自助下午茶（15:00-17:00）
KKday 優惠: HK$268/位 起（原價 HK$306/位）
地址：110 台北市信義區松仁路 38 號
營業時間：午餐 11:30 - 14:00 ；下午茶 15 : 00 - 17 : 00 ；晚餐 18:00 - 21:00