台灣旅遊｜5大台北必食餐廳推介 鼎王麻辣鍋/新板希爾頓酒店 最平HK$199/位！【內附優惠詳情】

台灣一直是港人出遊的熱門目的地，除了到夜市掃街外，亦有多間人氣必食餐廳！旅遊網站KKDay精選5大熱門台灣必吃餐廳，包括鼎王麻辣鍋，更有五星級酒店自助餐，最平每位HKD$199起。

台灣美食｜ 台灣鼎王麻辣鍋餐 鼎王麻辣鍋推出二人及四人套餐，可選麻辣鍋或酸菜白肉鍋，包括牛豚雙拼、伊比利豬嫩肩胛、香滷毛肚、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤等。於KKDay預訂更加贈「梅花豬肉」乙份，全台鼎王麻辣鍋門市通用。 鼎王麻辣鍋 90 分鐘四人套餐 ( 連訂位 ) KKday 優惠: HK$846/套（原價 HK$886），平均 HK$211.5/位 套餐內容：麻辣鍋／酸菜白肉鍋（擇一）、牛豚雙拼、伊比利豬嫩肩胛、香滷毛肚、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤、虎皮豆捲、讚岐烏龍麵、綜合菇、枸杞菊花露。加贈「梅花豬肉」乙份。 鼎王麻辣鍋 90 分鐘 2 人套餐全台門市通用 ( 連訂位 ) KKday 優惠: HK$477/套（原價 HK$486），平均 HK$238.5/位 套餐內容：麻辣鍋／酸菜白肉鍋（擇一）、牛豚雙拼、鴛鴦滑、手工魚丸、鮮蔬綜合盤、虎皮豆捲、讚岐烏龍麵、枸杞菊花露。加贈「梅花豬肉」乙份。 營業時間： 11:30 - 21:00

台灣美食｜ 欣葉日本料理任食自助餐 欣葉提供日本料理任食自助餐，可享受壽司、魚生、燒烤、天婦羅等100種經典和食。食物種類，包括：手拌醋飯壽司、漁港直送刺身、即點即做手卷、懷石料理小碟、冰鎮海鮮、屋颱風燒烤、炸物天婦羅、極尚一品料理、和風蒸物、烤爐即切肉扒、甜品等。食物及料理依季節時令調整，菜式以現場供應為準。 自助午餐 KKday 優惠: HK$243/位 起 自助下午茶自助餐 KKday 優惠: HK$199/位 起 晚餐自助餐 KKday 優惠: HK$282/位 起 觀前店：台北市中正區觀前路 12 號 6 樓 建康店 ：台北市松山區健康路 156 號 中茂店：桃園市桃園區同德五街 67 號 10 樓 營業時間： 平日週一至週五：午餐 11:30 - 15:00；晚餐 17:30 - 21:30 週末、指定日子和假期：午餐 11:10-13:10／13:30-15:30，晚餐 17:10-19:10／19:30-21:30

台灣美食｜ 乾杯烤肉居酒屋 乾杯烤肉居酒屋提供2人套餐，當中包括本日精選和牛拼盤、西班牙伊比利梅花豬、日本和牛牛扒、醬牛五花等。於KKday預訂2人套餐，額外贈送日本和牛。另設3人特色套餐。 乾杯兩人特色套餐 KKday 優惠: HK$646/2 位，平均 HK$323/位 乾杯經典二人套餐 KKday 優惠: HK$562/2 位，平均 HK$281/位

台灣美食｜ 台北新板希爾頓酒店自助餐 台北新板希爾頓酒店自助餐全天候供應多國美食，包括冰鎮海鮮、刺身、燒牛肉等。自助午餐及晚餐買3送1，平均HK$178.5/位。 【買 3 送 1 】環球美食自助午餐 / 海鮮盛宴自助晚餐 KKday 優惠: HK$714/4 位，平均 HK$178.5/位 起 (週五晚餐、週六午餐或晚餐以及指定假期不適用) 【低至 88 折】環球美食自助午餐 / 海鮮盛宴自助晚餐 KKday 優惠: HK$242/位 起 (原價：HK$275/位 起) - 假日（週五晚餐、週六午餐或晚餐、指定假期），現場加收 NT$200。 - 如遇特殊節日，需按票面金額與現場價格（含服務費）補差價後方可使用。 餐廳地址：新北市板橋區民權路 88 號 3 樓 營業時間：午餐 11:30 - 14:00，晚餐 17:30 - 21:00