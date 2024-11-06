台灣旅遊｜Klook x 台灣觀光署推出「遊台灣金福氣」 答問題贏$1200台灣住宿優惠

台灣觀光局與旅遊平台Klook合作推出全新「遊台灣金福氣」活動，只需出發前答問題玩遊戲，即有機會贏取NT$5,000台灣住宿優惠碼，即HK$1,200！即睇內文了解詳請。
過往各位遊客到台灣參加「遊台灣金福氣」抽中住宿折抵券，如果早已預先訂房，就難以使用折抵券。是次活動可以出發前提前參加，以住宿優惠碼形式發放，來台前到Klook預約酒店就最方便！
抽中NT$5,000等於HK$1,200，住宿折抵券亦適用於超過300間台灣酒店，絕對不用擔心訂不到合適酒店房。
參加方法
參加方法亦相當簡單，只需到Klook網頁或APP到指定網頁，參與問答遊戲，即有機會中獎！兩個工作天後就會收到Klook發出的得獎電郵以預訂指定台灣酒店。完成預訂後，在抵台前完成台灣觀光署登錄。入境台灣當日到「金福氣專屬櫃檯」出示QR碼兌換確認憑證，最後抵達酒店辦理入住時，出示於機場兌換的確認憑證。
是次活動中獎者需於12月27日前進行預訂，最遲12月31日前入住，入住日前3日進行預訂。不過亦要留意參加了Klook線上遊台灣金福氣活動後，不得重複參加台灣機場現場的金福氣抽獎活動。
優惠碼數量有限，先到先得，去台灣前記得準時搶！
適用優惠碼之台灣酒店精選推介
台北酒店｜君品酒店
酒店君品距離台北車站僅5分鐘，提供高級雙人房（含陽台，2張單人床，不含早餐），每晚HK$995.6起，人均HK$497.8起。入住後可享受藝術導覽，步行15分鐘即可抵達熱鬧的寧夏夜市。此外，酒店旁邊有購物中心，地下室還設有超市，滿足住客日常需求。
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台北酒店｜台北凱撒大飯店
酒店的精緻雙人房提供一張大床（不含早餐），每晚HK$566起，人均HK$283起。酒店距離總統府和中正紀念堂僅5分鐘車程，地理位置優越，附近有多間7-11和全家便利商店。酒店設有屋頂露台及Spa服務，並提供付費的機場、巴士站和火車站接送服務，以及穿梭巴士服務，讓住客旅程更加便捷舒適。
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台北酒店｜晶華酒店
晶華酒店尊貴雙人房提供一張特大床，每晚HK$1,517.2起，人均HK$758.6起。酒店距離捷運中山站僅7分鐘，鄰近熱鬧的南西商圈和寧夏夜市。頂樓泳池設有星空電影院，營造出浪漫氛圍。此外，酒店附近還有便利商店。
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花蓮酒店｜花蓮理想大地渡假飯店
酒店提供雙床房連早餐，每晚HK$979.5起，人均HK$490起。酒店距離花蓮機場約22分鐘車程，擁有異國風情的環境，可以乘船遊覽飯店的美麗景色。此外，酒店提供接駁車服務，並可參加搭船導覽活動，讓住宿體驗更加豐富多彩。
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高雄酒店｜漢來大飯店
酒店提供標準雙人房連早餐，每晚HK$946.1起，人均HK$473起。酒店距離高雄國際機場約13分鐘車程，步行10分鐘即可抵達愛河和中央公園，享受美麗的自然景觀。
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