台灣旅遊｜Klook x 台灣觀光署推出「遊台灣金福氣」 答問題贏$1200台灣住宿優惠

台灣觀光局與旅遊平台Klook合作推出全新「遊台灣金福氣」活動，只需出發前答問題玩遊戲，即有機會贏取NT$5,000台灣住宿優惠碼，即HK$1,200！即睇內文了解詳請。

過往各位遊客到台灣參加「遊台灣金福氣」抽中住宿折抵券，如果早已預先訂房，就難以使用折抵券。是次活動可以出發前提前參加，以住宿優惠碼形式發放，來台前到Klook預約酒店就最方便！

抽中NT$5,000等於HK$1,200，住宿折抵券亦適用於超過300間台灣酒店，絕對不用擔心訂不到合適酒店房。

參加方法

參加方法亦相當簡單，只需到Klook網頁或APP到指定網頁，參與問答遊戲，即有機會中獎！兩個工作天後就會收到Klook發出的得獎電郵以預訂指定台灣酒店。完成預訂後，在抵台前完成台灣觀光署登錄。入境台灣當日到「金福氣專屬櫃檯」出示QR碼兌換確認憑證，最後抵達酒店辦理入住時，出示於機場兌換的確認憑證。

是次活動中獎者需於12月27日前進行預訂，最遲12月31日前入住，入住日前3日進行預訂。不過亦要留意參加了Klook線上遊台灣金福氣活動後，不得重複參加台灣機場現場的金福氣抽獎活動。

優惠碼數量有限，先到先得，去台灣前記得準時搶！