台灣旅遊｜MeiMei @ Lolly Talk帶路遊台灣 嘉義文青輕旅行！特色咖啡店/花磚博物館

位於台灣南部的嘉義除了是前往阿里山的起點外，更是近年台灣文青私藏的旅遊地區！整個城市新舊交融，既有充滿「台味」的旅遊景點，巷弄之間亦有不少個性小店，滲透著低調而優雅的藝文氣息，是個未被過度宣揚的驚喜小城。今次就由香港人氣女團Lolly Talk成員MeiMei帶路，帶大家到嘉義市一日遊，先去由印刷廠改建的Cafe歎咖啡看建築，再去台灣花磚博物館diy花磚圖案飾物，最後再食無菜單料理，品嚐在地食材之美，出發！



文：heidi

嗚謝：臺灣觀光協會香港辦事處，長榮航空

半世紀印刷廠改建咖啡店 不同一般打卡咖啡店，Hermit & Co選址在一幢有近百年歷史的建築中。這裡前身曾經是一座經營近半世紀的印刷廠，充滿歷史痕跡，經咖啡店接手後重新改建，一樓保留印刷廠機械和招牌，二樓在細節中加入日本美學元素，裝修精緻。小店賣咖啡之餘也會舉辦藝文活動，來訪的客人可參加微型活字印刷體驗，感受和了解舊時代的印刷文化。 Hermit & Co

地址：嘉義市成仁街209號

百年老屋賞花磚 台灣花磚博物館在社交媒體上人氣十足，館內收藏著近千片花磚，而每片花磚都是由一群志工從台灣各地的古厝所搜集回來，每片都由人手製作和刻製。花磚在從前是財富象徵，不同圖案反映著當時民情風俗，如牡丹可寓意吉祥如意，各具獨特意義。一場來到，一於參加花磚胸章diy，按顏色喜好，製作一個獨一無二的紀念品啦！ 台灣花磚博物館

地址：嘉義市林森西路282號

走入民居食Omakase 來到台灣怎能錯過品嚐當地食材的機會？ROOF是一間位於民居大廈頂樓的私房菜館，開業多年儲下不少口碑。餐牌主打無菜單料理，特別以台灣特色食材揉合西式烹調方法，呈獻多道驚喜料理。食客可在黃昏時間入座，在天台吹著微微晚風，享受美食。



ROOF

地址：嘉義市西區後驛街172號5樓

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