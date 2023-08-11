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2023-08-11 20:00:00

台灣旅遊2023｜直擊台灣最新迪士尼百年沙雕展 3大必影打卡點率先看 必去全台第一間海邊Starbucks

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台灣旅遊2023｜直擊台灣最新迪士尼百年沙雕展 3大必影打卡點率先看 必去全台第一間海邊Starbucks

台灣旅遊2023｜直擊台灣最新迪士尼百年沙雕展 3大必影打卡點率先看 必去全台第一間海邊Starbucks

今年正值迪士尼100周年，全球各地都舉辦不同慶祝活動。除了香港有商場打卡位外，台灣亦有！福隆海水浴場舉辦期間限定迪士尼100周年沙雕展。記者今次帶大家飛到台灣率先直擊，設有6大主題專區，更有不同打卡位，迪士尼fans一定不能錯過！

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空

圖文：Kristy

福隆海水浴場位於新北市海邊，向來都深受一眾台灣人歡迎。由台北市區出發，大家可以選擇乘搭台鐵至福隆站，下車後步行五分鐘即可抵達，車程大概1個多小時。

福隆海水浴場每年都會舉辦國際沙雕藝術季，今年它們就與迪士尼合作以「迪士尼百年慶典」為主題。由即日起至1022日，展出推出全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展。邀請了超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，當中迪士尼主題佔66座。

福隆海水浴場舉辦期間限定迪士尼100周年沙雕展。 福隆海水浴場舉辦期間限定迪士尼100周年沙雕展。 福隆海水浴場舉辦期間限定迪士尼100周年沙雕展。

打卡位一：迪士尼沙雕

展區分為6大主題，包括迪士尼、PixarMarvel、阿凡達、Star Wars及國家地理。將大家熟悉的角色，變成一座座黃金沙雕。一入場就見到經典米奇及電影膠捲，其中迪士尼區除了經典的米奇米妮外，亦有小飛象、木偶奇遇記，以及近期大熱的公主系列等等，全部像真度100分。而Pixar園區當然少不了Toy Story及怪獸公司系列，更有上年大熱的《熊抱青春記》，大家可以近距離與小熊貓美美打卡。展區鋪設無障礙步道，方便小朋友、老人家及傷殘人士。

記者到訪當天雖然天氣晴朗，但正值颱風卡努吹襲前夕。負責人表示，每當有強風吹襲，沙雕師都會立即修補，務求保持沙雕的完整度。因此大家拍照的時候一定要小心，不要碰到沙雕。

白雪公主 Chip & Dale 小飛象 史迪仔 優獸大都會 Winne the Pooh Frozen II 愛麗絲夢遊仙境 獅子王 美人魚 美女與野獸

Pixar園區沙雕

大家可以近距離打卡，但記得不要碰到沙雕。 沖天救兵 玩轉腦朋友 海底奇兵 Pixar園區 反斗奇兵Toy Story 玩轉極樂園 三眼仔Pizza Planet

Marvel、阿凡達、Star Wars、國家地理沙雕

蜘蛛俠Spiderman National Geographic 阿凡達 黑豹Black Panther Marvel系列 Star Wars 復仇者聯盟

打卡位二：福隆海水浴場

除了沙雕之外，旁邊的沙灘亦是重點之一！福隆海水浴場向來都是台灣北部的玩水勝地，不少台灣人都會趁夏天去玩水避暑。面向一望無際的大海，絕對可以拍到美照。大家更可以體驗風帆、獨木舟、SUP等水上活動，欣賞沙雕的同時又可以活動一下身體，一舉兩得。

福隆海水浴場向來都是台灣北部的玩水勝地。 福隆海水浴場向來都是台灣北部的玩水勝地。 大家一定要趁機瘋狂打卡！ 更可以體驗風帆、獨木舟、SUP等水上活動。

打卡位三：福隆星巴克

一到海水浴場，除了被沙雕及蔚藍大海吸引，旁邊的Starbucks同樣吸睛！福隆星巴克是全台第一間海邊Starbucks，藍色屋頂配上四面玻璃落地窗，坐在店內猶如「海景第一排」，可以直望海景，超級chill！不過裡面人流非常多，想霸佔海景打卡好位置就要等待。

地址：新北市貢寮區福隆街41

營業時間：星期一至五：09:30-19:00

星期六、日：09:00-20:00

海景打卡位置非常受歡迎！ 福隆星巴克是全台第一間海邊Starbucks。 大家可以於店內直望海景。

沙雕展門票收費方面，成人為150新台幣，而小童及長者則是75新台幣。亦設有套票，包小食及啤酒。於KKDay購買更可享優惠，門票最平人均只需港幣$31元。準備去台灣的你，不妨趁機去打卡！

2023福隆國際沙雕藝術季

日期：202369 - 1022

開放時間：08:00 -18:00

地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

購票連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/128605?cid=13367

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