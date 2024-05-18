台灣景點推介｜苗栗花露休閒農場 4大人氣展區 打卡浪漫繡球花海＋全台唯一繡球花小火車

又到一年一度的繡球花季，台灣各地都開滿燦爛而亮麗的繡球花，成為不少「龍友」最愛的季節，是賞花的好時機！位於台灣苗栗的花露休閒農場裡面包括觀光景點、餐廳以及住宿，適合大家安排各式行程，裡面的繡球花現在亦正開得艷麗動人，花期至六月初，大家一於把握機會啦！
文：heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處，花露休閒農場
繡球花季限定展出
花露休閒農場這裡每季都有不同的鮮花，分別有繡球花(4月-6月)、暹羅鬱金香(7月-9月)、荷蘭鬱金香(12月-2月)、蘭花(全年)等等，不同季節都有自己獨特的風景。在緁球花季，場內分成四大區域，分別為「波波球花園&火車繡路線」、「繡球花主區」、「室內蘭花館」和「香草能量花園」，全場有近60000萬朵繡球花，放眼四周盡是彩色花海，吸引不少遊客前來觀光，是附近一帶最受歡迎的旅遊景點之一。仲有人人必食的繡球花造型雪糕，可選擇粉紅色的玫瑰味和天藍色的乳酩味，更可兩款口味混合，雪糕顏色更似盛開的繡球花！
沉浸式繡球花主題住宿
除了在花海中影相打卡，花露休閒農場更有特色主題住宿「精油城堡民宿」，分別設有「香氛雙人房」、「桐心雙人房」以及「王后四人房」三款常設房型，如果入住的旅客想在房內沉浸式感受繡球花之美，在可預約時選擇每日限定4間的「繡球花房型」，房內將放置大量繡球花，影相超靚！如果嫌不夠浮誇，房間和浴室同樣設特大拱形落地窗，可以欣賞庭園風景之餘，不少網紅更愛在這裡著泳衣打卡，鍾意旅行影靚相的話不妨考慮入住啦！
花露休閒農場
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
門票：200元台幣（100元可單一折抵園內消費），六歲以下免費