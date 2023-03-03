台灣櫻花2023｜3大人氣阿里山賞櫻快閃遊推介：$1,086起阿里山特色民宿、賞櫻花賞晚霞賞日出、追加尋找螢光蟲浪漫行程

三、四月去台灣，當然要順道賞櫻。講到台灣最人氣賞櫻地點，非阿里山莫屬。阿里山有懷舊小火車，配襯櫻花簡直如詩如晝。而且阿里山著名嘅，仲有日出、雲海、晚霞、奇岩、28 號巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等等，一日半日真係玩唔晒。KKday配合阿里山櫻花季，推出3款阿里山賞櫻2日遊，每位由$563起，而$1,086起更可入住阿里山上住宿，快快對自己心水行程預訂啦！
台灣自由行｜每位$563起阿里山櫻花季二日遊｜阿里山森林遊樂區＆費茲洛公園＆西螺大橋｜台北＆中壢出發
如果只是想到阿里山賞櫻，晚上回到嘉義市區狂掃文化路或嘉樂福夜市，推介嘉義阿里山樓花季２日遊行程。而且團費每位只是由$563起，便包嘉義市內酒店住宿，以及到訪歐風費茲洛花園、新港黃花風鈴木及斗六太平老街夭鬼街，抵玩！
行程介紹
【Day 1】 台北火車站 — 費茲洛公園 — 西螺大橋 — 斗六吆鬼街 — 太平老街 — 夢幻黃金風鈴木 — 品皇咖啡觀光工廠 — 入住嘉義 HOTEL HI 飯店
【Day 2】 飯店享用早餐 — 阿里山國家森林遊樂區 — 果然茶香觀光工廠 — 返回出發地
住宿：嘉義 HOTEL HI 酒店
地址：嘉義市西區新民路 784-1 號
優惠：四人房，成人 $563/位起；6-11歲兒童 $543/位起；2-5歲幼兒 $517/位起；1歲或以下 $78/位起；另設單人房、雙人房、三人房選擇。
(產品價值會因應匯率浮動而改變)
台灣自由行｜嘉義｜阿里山兩天一夜｜奮起湖＆祝山線日出＆住宿一晚｜可 75 折加購高鐵票
想體驗阿里山最具特色的 2 條森林小火車路線的話，推介阿里山兩天一夜奮起湖及祝山線日出包山上住宿的行程。而且，兩人以上即可成行，可以與伴侶來個浪漫二人世界之旅。
行程介紹
【第1天】
09:00 愛玩美旅行社集合
09:30 前往阿里山森林遊樂區
12:00 抵達阿里山飯店放行李（午餐自理）
13:30 阿里山森林遊樂園區步行導覽
17:00 觀景台欣賞阿里山雲海和阿里山晚霞
18:30 至特約餐廳享用阿里山風味晚餐
【第 2 天】
04:00 祝山觀日樓觀日出(提供祝山線小火車來回車票)
08:00 阿里山飯店或餐廳享受早餐
09:00 自由活動，建議 2 條路線：(自行前往) A. 水山巨木步道 B. 祝山觀日步道
11:00 辦理退房（如退房時間有更新，請以酒店公告為主）
12:10 於阿里山遊客中心或阿里山飯店大廳前搭車前往奮起湖（午餐自理）
13:00 抵達奮起湖
14:30 小火車平日
平日 17:00 抵達嘉義火車站；假日 17:30 抵達嘉義火車站
優惠：四人房，成人 (7歲或以上) $1,086/位起 (原價：$1,568起)；2-6歲兒童 $724/位起；1歲或以下 $207/位起；另設雙人房、三人房選擇。
(產品價值會因應匯率浮動而改變)
台灣自由行｜嘉義｜台灣經典必遊｜入住阿里山賓館悠遊二日遊｜可 75 折加購高鐵票
豪一些，每位$1,939的台灣經典必遊行程，便可以入住阿里山最頂級五星度假酒店——阿里山賓館一晚，歎住去賞祝山日出，更包小火車來回車票，無須早起排隊買票。而且半自助式旅遊行程，2 人以上即可成行，靈活性高！
行程介紹
【第1天】
09:00 於愛玩美旅行社集合
09:30 前往阿里山森林遊樂區
12:00 抵達阿里山飯店放行李（入住時間下午 4 點）
13:30 阿里山森林遊樂園區步行導覽
17:00 阿里山火車站二樓觀景台欣賞阿里山雲海和晚霞
18:30 阿里山賓館餐廳享用阿里山風味晚餐。
【第2天】
04:00 A. 祝山觀日樓觀日出（提供祝山線小火車來回車票）/ B. 玉山塔塔加觀日出（專
車接送）
08:00 阿里山飯店或餐廳享受早餐
09:00 自由活動，建議兩條路線：(自行前往)
11:00 阿里山賓館退房
12:10 於阿里山旅遊服務中心或酒店大廳前搭車前往奮起湖。
13:00 抵達奮起湖
14:10 奮起湖公車站前專車接往果然茶香觀光園區
15:10 抵達果然茶香觀光園區
15:30 搭車前往嘉義檜意森活村
17:00 搭車前往嘉義火車站
優惠：四人房，成人 (7歲或以上) $1,939/位起（原價 $2,055）； 2-6歲兒童 $905/位起；1歲或以下 $207/位起；另設雙人房、三人房選擇
原文刊登於 Yahoo 旅遊