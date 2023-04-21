台灣消費金｜5000元來台消費金申請方法 香港人都拎得 將以電子票證或住宿優惠券形式送出

台灣觀光局為吸引更多台灣自由行旅客，宣佈將以抽獎方式向旅客派發5000元來台消費金，消費金金額每份新台幣五千元 (2023 年 25 萬份、2024 年 15 萬份及 2025 年 10 萬份)，香港人之後去台灣旅行更著數！想知申請方法即睇下文啦！

台灣消費金領取方法 香港人都拎得

來台消費金計劃由2023年5月1日正式開始，國際自由行旅客持非中華民國（台灣）之護照入境台灣，並停留3日至90日，航班表由抵達台灣時間2023年5月1日中午12時起至2025年6月30日止均可參加。旅客可於航班抵達台灣前1-7天前往5000.taiwan.net.tw活動網站登記(目前尚未開放登錄)，需填寫姓名、國籍、護照號碼、抵台日期及航班等資料，登錄完成後，系統將發送抽獎 QR Code 至參加者的電子信箱。抵台當日持活動登錄獲得之 QR Code，即可在各機場國際線入境大廳抽獎活動區參加抽獎