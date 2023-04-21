台灣消費金｜5000元來台消費金申請方法 香港人都拎得 將以電子票證或住宿優惠券形式送出

台灣觀光局為吸引更多台灣自由行旅客，宣佈將以抽獎方式向旅客派發5000元來台消費金，消費金金額每份新台幣五千元 (2023 年 25 萬份、2024 年 15 萬份及 2025 年 10 萬份)，香港人之後去台灣旅行更著數！想知申請方法即睇下文啦！
台灣消費金領取方法 香港人都拎得
來台消費金計劃由2023年5月1日正式開始，國際自由行旅客持非中華民國（台灣）之護照入境台灣，並停留3日至90日，航班表由抵達台灣時間2023年5月1日中午12時起至2025年6月30日止均可參加。旅客可於航班抵達台灣前1-7天前往5000.taiwan.net.tw活動網站登記(目前尚未開放登錄)，需填寫姓名、國籍、護照號碼、抵台日期及航班等資料，登錄完成後，系統將發送抽獎 QR Code 至參加者的電子信箱。抵台當日持活動登錄獲得之 QR Code，即可在各機場國際線入境大廳抽獎活動區參加抽獎
台灣消費金將以電子票證或住宿折抵優惠券形式送出
來台消費金將透過電子票證或住宿折抵優惠券形式送出。電子票證：可使用於合作供應商在台灣境內之特約商店，單次使用上限為新台幣1,500元，每日使用上限為3,000元。可選擇悠遊卡或一卡通拎取。而住宿折抵優惠券：發放新台幣1,000元5張，限得獎者本人使用，每張優惠券折抵一次使用，不得找零、轉售。適用於台灣境內配合是次計劃且取得觀光旅館業執照之觀光旅館業或取得登記證之旅館業及民宿，請參閱旅宿清單。
更多活動詳情及規範：
https://admin.taiwan.net.tw/TourismRegulationDetailC003200.aspx?Cond=0fa672c1-16e7-45e0-9bf7-830b95dd6a0b