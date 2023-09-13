台灣消費金2023｜台灣自由行$5000消費金 9月15日起加碼送！ 即睇新禮遇/參加辦法/活動日期

現時到台灣自由行的旅客，落地後可以在當地機場參加「遊台灣 金福氣」抽獎，贏取$5,000台幣(約$1,222港元)消費金，在當地吃喝玩樂。臺灣觀光協會香港辦事今日宣布，除原有「悠遊卡」、「一卡通」、「住宿券」選擇外，更可新增可選擇「icash 2.0儲值卡」，而消費金會再加碼，得獎者可獲額外商品券或折扣券，當中包括屈臣氏、7-11等！

由2023年9月15日至12月31日抵達台灣，選擇並抽中電子票證的旅客，除咗可以獲得5000元儲值金之外，可額外獲得以下好禮。臺灣觀光協會香港辦事處更貼心地製作列表，與大家分享「台幣5千可以怎樣使用？」，讓旅客可以選擇那張儲值卡最適合自己。 台灣消費金 2023 ｜選擇「 icash 2.0 儲值卡」加碼送 ．100元7-11商品卡 1 張＋ ．2杯冰美式咖啡（需到7-11門市兌換）

台灣消費金 2023 ｜選擇「悠遊卡」加碼送 ．屈臣氏Coupon券(消費滿新台幣1,200元現折新台幣120元) ．憑券消費再送面膜1份 (限量3萬張，先到先得，換完即止)

台灣消費金 2023 ｜選擇「一卡通」加碼送 ．萊爾富Coupon券(消費滿新台幣250元現折台幣50元，限量3萬張，先到先得，換完即止)