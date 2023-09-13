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生活
2023-09-13 16:30:00

台灣消費金2023｜台灣自由行$5000消費金 9月15日起加碼送！ 即睇新禮遇/參加辦法/活動日期

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台灣消費金2023｜台灣自由行$5000消費金 9月15日起加碼送！ 即睇新禮遇/參加辦法/活動日期

台灣消費金2023｜台灣自由行$5000消費金 9月15日起加碼送！ 即睇新禮遇/參加辦法/活動日期

現時到台灣自由行的旅客，落地後可以在當地機場參加「遊台灣 金福氣」抽獎，贏取$5,000台幣($1,222港元)消費金，在當地吃喝玩樂。臺灣觀光協會香港辦事今日宣布，除原有「悠遊卡」、「一卡通」、「住宿券」選擇外，更可新增可選擇「icash 2.0儲值卡」，而消費金會再加碼，得獎者可獲額外商品券或折扣券，當中包括屈臣氏、7-11等！

台灣自由行$5000消費金 9月15日起加碼送！

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2023915日至1231日抵達台灣，選擇並抽中電子票證的旅客，除咗可以獲得5000元儲值金之外，可額外獲得以下好禮。臺灣觀光協會香港辦事處更貼心地製作列表，與大家分享「台幣5千可以怎樣使用？」，讓旅客可以選擇那張儲值卡最適合自己。

台灣消費金2023｜選擇「icash 2.0儲值卡」加碼送

1007-11商品卡 1 張＋

2杯冰美式咖啡（需到7-11門市兌換）

台灣消費金2023｜選擇「icash 2.0儲值卡」加碼送

台灣消費金2023｜選擇「icash 2.0儲值卡」加碼送

台灣消費金2023｜選擇「悠遊卡」加碼送

．屈臣氏Coupon(消費滿新台幣1,200元現折新台幣120)

．憑券消費再送面膜1 (限量3萬張，先到先得，換完即止)

台灣消費金2023｜「悠遊卡」加碼送

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台灣消費金2023｜選擇「一卡通」加碼送

．萊爾富Coupon(消費滿新台幣250元現折台幣50元，限量3萬張，先到先得，換完即止)

台灣消費金2023｜「一卡通」加碼送

台灣消費金2023｜「一卡通」加碼送

以上優惠只適用於台灣門市，各款電子票證適用範圍請參閱活動網站。

以上優惠只適用於台灣門市，各款電子票證適用範圍請參閱活動網站。

台灣自由行$5000消費金抽獎活動現已開放登記，只要符合以下條件即可於出發前17日於網上登記：

1. 國際自由行旅客持非台灣護照入境

2. 停留 3 日至 90

3. 非屬參加旅行業團體，在旅行社購買台灣機票和飯店的套裝產品亦可以申請

臺灣觀光協會香港辦事處更貼心地製作列表，與大家分享「台幣5千可以怎樣使用？」

臺灣觀光協會香港辦事處更貼心地製作列表，與大家分享「台幣5千可以怎樣使用？」

登記網站：https://5000.taiwan.net.tw/

活動日期：即日起至2025630

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