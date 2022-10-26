台灣涼感衛生巾「愛康」 香港官網登場 有6折優惠

香港天氣又濕又熱，生理周期的疼痛不適，加上侷促、濕黏、異味與痕癢，都令女生焦躁。台灣涼感衛生巾品牌「愛康」的香港官網上月初正式上線，由台灣直送，為香港女生帶來一系列涼感衛生用品。
微涼清爽感 針對悶熱、濕黏、異味
愛康以「涼感衛生棉」著稱，2007年在網購平台起家，獨家的「涼感配方」，解決生理期間最常遇到的「悶熱、濕黏、異味」3大困擾，深受台灣女生歡迎，在團購網以7天賣出一萬兩千包衛生巾，2018年更獲得「每3秒賣出一包」的佳績。愛康發現衛生巾的「香味」也是女生購買的考量之一，於是去年與台灣專業調香師合作，研發出涼感果香棉「檸橙派對」及「蘋果繽沙」，添加天然精油，散發淡淡香味的同時，亦能滿足女生在經期間對香味的需求。
涼感衛生棉5大特點
．涼感配方：採用天然薄荷、茶樹精油，解決生理期間異味、悶熱、濕黏不適感。
．超強吸力：超越台灣吸水標準8倍以上，吸收力高達52.7倍，每片超過100ml（一次生理期經血量約50~80 ml）吸收力。
．瞬間抑菌：獨家SGS測試30秒瞬間抑菌99.9%配方，趕走異味。
．透氣輕薄：0.2cm超薄設計，搭配超透氣底膜，改善一般衛生巾厚重、悶熱的不適感。
．舒適觸感：選用日本進口親膚棉，減少摩擦，舒適溫和呵護私密肌。
即睇5大系列：
香港官網限定 滿件免運 最低6折
為慶祝香港官網上線，由即日起凡到「愛康涼感衛生棉」香港官網購物，買滿指定數量即可免運費，更可享高達6折優惠，並獲贈最多6包「經典系列」日用型涼感衛生巾，多買多送，讓香港女生輕鬆入手。