熱門搜尋:
C觀點 美麗戰場 PARK YOHO Bologna 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-10-26 17:00:00

台灣涼感衛生巾「愛康」 香港官網登場 有6折優惠

分享：
台灣涼感衛生巾「愛康」 香港官網登場 有6折優惠

台灣涼感衛生巾「愛康」 香港官網登場 有6折優惠

香港天氣又濕又熱，生理周期的疼痛不適，加上侷促、濕黏、異味與痕癢，都令女生焦躁。台灣涼感衛生巾品牌「愛康」的香港官網上月初正式上線，由台灣直送，為香港女生帶來一系列涼感衛生用品。

微涼清爽感 針對悶熱、濕黏、異味

愛康以「涼感衛生棉」著稱，2007年在網購平台起家，獨家的「涼感配方」，解決生理期間最常遇到的「悶熱、濕黏、異味」3大困擾，深受台灣女生歡迎，在團購網以7天賣出一萬兩千包衛生巾，2018年更獲得「每3秒賣出一包」的佳績。愛康發現衛生巾的「香味」也是女生購買的考量之一，於是去年與台灣專業調香師合作，研發出涼感果香棉「檸橙派對」及「蘋果繽沙」，添加天然精油，散發淡淡香味的同時，亦能滿足女生在經期間對香味的需求。

台灣 「愛康涼感衛生棉」

涼感衛生棉5大特點

．涼感配方：採用天然薄荷、茶樹精油，解決生理期間異味、悶熱、濕黏不適感。

．超強吸力：超越台灣吸水標準8倍以上，吸收力高達52.7倍，每片超過100ml（一次生理期經血量約50~80 ml）吸收力。

．瞬間抑菌：獨家SGS測試30秒瞬間抑菌99.9%配方，趕走異味。

．透氣輕薄：0.2cm超薄設計，搭配超透氣底膜，改善一般衛生巾厚重、悶熱的不適感。

．舒適觸感：選用日本進口親膚棉，減少摩擦，舒適溫和呵護私密肌。

 

即睇5大系列：

涼感衛生棉「經典系列」：結合來自日本的棉柔表層、52.7倍超高吸收力和獨家「icool 好芯涼芯片」，添加澳洲國家級認證薄荷及茶樹精油，為衛生巾的涼感體驗。 涼感果香棉「檸橙派對」：同樣保持「經典系列」的產品特式，精選「薄荷、檸檬、甜橙、香蜂草、依蘭」5款天然精油，以沁涼清新的檸檬為主角，帶來淡淡甜橙香。 涼感果香棉「蘋果繽沙」：「蘋果繽沙」以天然精油，打造蘋果微甜般的風味，搭配薄荷基底帶出舒適的涼感。 涼感衛生棉隨身包：體貼女孩外出輕便攜帶推出的衛生棉隨身包系列，輕便的單片隨身包裝，輕巧不占空間。 涼感潔淨濕紙巾：女生如廁後用一般衛生紙擦拭，常有清潔不乾淨或經血殘留等狀況，品牌於是推出「涼感潔淨濕紙巾」，紙巾pH值處於女性私密處理想值範圍3.8-4.5之間，提供溫和潔淨力；不含酒精等刺激性物質，可輕柔擦拭私密肌，並含甘油有機保濕成分，水潤不黏膩。

香港官網限定 滿件免運 最低6

為慶祝香港官網上線，由即日起凡到「愛康涼感衛生棉」香港官網購物，買滿指定數量即可免運費，更可享高達6折優惠，並獲贈最多6包「經典系列」日用型涼感衛生巾，多買多送，讓香港女生輕鬆入手。

網址：https://www.icon99.hk/

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受