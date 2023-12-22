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生活
2023-12-22 13:26:59

台灣溫泉旅遊｜台北出發！推介2間人氣溫泉！烏來無敵山景湯屋 「馥森阪治Trio」 北投五星級「大地溫泉酒店」溫泉酒店

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台灣溫泉旅遊｜台北出發！推介2間人氣溫泉！烏來無敵山景湯屋 「馥森阪治Trio」 北投五星級「大地溫泉酒店」溫泉酒店

台灣溫泉旅遊｜台北出發！推介2間人氣溫泉！烏來無敵山景湯屋 「馥森阪治Trio」 北投五星級「大地溫泉酒店」溫泉酒店

冬季是外遊浸溫泉的好時機，如果在接下來的冬天會去台灣旅遊，不妨考慮抽時間安排行程，試試當地獨有的天然溫泉啦！今次就為大家精選了兩間分別位於烏來和北投的特色溫泉，同樣距離台北大概一個小時左右的車程，一間提供私人湯屋以及原住民特色美食，一間就是台灣五星級的溫泉飯店，房間內設私人溫泉，更有露天風呂，滿足不同旅客的需要！

文：heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空、馥森阪治Trio、大地溫泉酒店

融入大自然 馥森阪治無敵山景湯屋

烏來一向都是台灣本地的溫泉鄉，附近一帶有很多溫泉飯店和湯屋，不少台灣人在秋冬都會專程去浸溫泉放鬆身心，順便當去趟小旅行散心。馥森阪治是2023年烏來最新開幕的溫泉湯屋，以「森林中的家屋」為設計主題，結合附近一帶的自然環境，建築物特別以台灣原住民泰雅族的建築風格去設計，入面設有五種森林系湯屋、特色餐廳、手作教室等等活動空間。今次記者就實試了湯屋「相浴」，每間湯屋內設有獨立溫泉池，可以一人獨享，又或是跟好友一同享受。溫泉泉水來自烏來溫泉，無色無味，水質清透，是最受溫泉愛好者歡迎的「美人湯」，房屋直對無敵山景，瞬間融入大自然，身心都能瞬間放鬆。馥森阪治的餐廳「INNORI 因諾莉餐廳」都值得介紹，餐廳主打原住民風味，選用在地食材和健康蔬食，菜式可以說是原住民和西式料理的Fusion菜，充滿台灣特色，風味獨特。

馥森阪治
地址：新北市烏來區環山路151 號
公共交通：捷運新店捷運站-接駁車-馥蘭朵烏來站-馥森阪治站下車
馥森阪治網址

湯屋「相浴」 設有五種森林系湯屋

北投五星級「大地溫泉酒店」雪景露天風呂

大地溫泉酒店在2015年正式開業，在試運期間便榮獲全台十大溫泉酒店評選前三名，評價極高。房間推薦「楓林客房」，房內均設有溫泉浴池，住客入住時可以在房間內獨享溫泉，而Mini Bar入面既飲品亦全部免費，有牛奶、氣泡水等等，非常貼心。浴室用品方面都值得一讚，特別選用BVLGARI Green Tea系列，味道清爽，風筒當然是Dyson風筒啦！除了房間設施，酒店內更有大眾溫泉及露天風呂，泉質是北投特有的白磺泉，據說對慢性皮膚病、關節炎和婦女病都有療效，露天風呂在指定時間還有特殊雪景，滿滿日本風情！酒店內的中菜餐廳「奇岩一號」同樣屢獲殊榮，餐廳連續兩年獲得台版米芝蓮「500盤」推介，行政總主廚李昭明有超過30年入廚經驗，堅持以自製香料烹調美食，餐廳主打將新派川湘料理，並用台灣小農在地食材製作，多款特色菜式如「稻香大地牛」、「天府冒鴨鍋」都只此一家，有機會入住的話切勿錯過！

大地溫泉酒店
地址：台北市北投區奇岩路一號
公共交通：捷運北投站下車-接駁車-大地溫泉酒店
大地溫泉酒店網址

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楓林客房 露天風呂 露天風呂在指定時間還有特殊雪景，滿滿日本風情！ 行政總主廚李昭明有超過30年入廚經驗 湘味剁椒魚頭 天府冒鴨鍋 麻油雞酒飯
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