台灣溫泉旅遊｜台北出發！推介2間人氣溫泉！烏來無敵山景湯屋 「馥森阪治Trio」 北投五星級「大地溫泉酒店」溫泉酒店

冬季是外遊浸溫泉的好時機，如果在接下來的冬天會去台灣旅遊，不妨考慮抽時間安排行程，試試當地獨有的天然溫泉啦！今次就為大家精選了兩間分別位於烏來和北投的特色溫泉，同樣距離台北大概一個小時左右的車程，一間提供私人湯屋以及原住民特色美食，一間就是台灣五星級的溫泉飯店，房間內設私人溫泉，更有露天風呂，滿足不同旅客的需要！



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空、馥森阪治Trio、大地溫泉酒店

融入大自然 馥森阪治無敵山景湯屋

烏來一向都是台灣本地的溫泉鄉，附近一帶有很多溫泉飯店和湯屋，不少台灣人在秋冬都會專程去浸溫泉放鬆身心，順便當去趟小旅行散心。馥森阪治是2023年烏來最新開幕的溫泉湯屋，以「森林中的家屋」為設計主題，結合附近一帶的自然環境，建築物特別以台灣原住民泰雅族的建築風格去設計，入面設有五種森林系湯屋、特色餐廳、手作教室等等活動空間。今次記者就實試了湯屋「相浴」，每間湯屋內設有獨立溫泉池，可以一人獨享，又或是跟好友一同享受。溫泉泉水來自烏來溫泉，無色無味，水質清透，是最受溫泉愛好者歡迎的「美人湯」，房屋直對無敵山景，瞬間融入大自然，身心都能瞬間放鬆。馥森阪治的餐廳「INNORI 因諾莉餐廳」都值得介紹，餐廳主打原住民風味，選用在地食材和健康蔬食，菜式可以說是原住民和西式料理的Fusion菜，充滿台灣特色，風味獨特。



馥森阪治

地址：新北市烏來區環山路151 號

公共交通：捷運新店捷運站-接駁車-馥蘭朵烏來站-馥森阪治站下車

馥森阪治網址