台灣網紅收小岡卡片包 唔識HUNTER×HUNTER被炎上！許悅Threads發文道歉

近日台灣麥當勞與日本知名動漫《HUNTER×HUNTER》（獵人）聯名推出盲卡包，而許多網紅在收到整套公關禮品後，紛紛拍攝開箱影片上傳至社群平台。然而，其中一名美妝KOL許悅因指不認識小岡（ゴン＝フリークス）引起許多網友不滿。她兩度發文與網友理論，而她在今早（10月22日）發文道歉了。 許悅近日收到台灣麥當勞與《HUNTER×HUNTER》聯名的角色卡片包，讓男友拍開箱影片，坦言自己收到公關禮品時一頭霧水，並在開箱影片中直呼：「不知道這是什麼？」、「誰是小岡啊？長得好像《小飛俠阿童木》」；更以《唱K小魚仙》女主角露芝亞的圖片與小岡做對比圖。

許悅承認「沒在看任何一部動漫」 之後許悅也轉發男友的影片，稱自己「沒在看任何一部動漫。」立刻引起大批網友不滿。沒想到她卻兩度發文回嗆網友，並在分身帳號出與男友大笑的自拍，「提到我們看到Threads快笑死，大家都好認真。」 而她疑似因輿論壓力，22日深夜在Threads發文道歉，承認自己在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，「刪除留言跟文章的舉止也很不成熟。雖然沒看過《獵人》，也不應貶低或嘲諷別人的喜好，甚至覺得收到公關禮品理所當然，我應該去理解並尊重每個人的興趣。謝謝大家給的建議與回覆，我都有收到，真的很對不起。」