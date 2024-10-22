近日台灣麥當勞與日本知名動漫《HUNTER×HUNTER》（獵人）聯名推出盲卡包，而許多網紅在收到整套公關禮品後，紛紛拍攝開箱影片上傳至社群平台。然而，其中一名美妝KOL許悅因指不認識小岡（ゴン＝フリークス）引起許多網友不滿。她兩度發文與網友理論，而她在今早（10月22日）發文道歉了。
許悅近日收到台灣麥當勞與《HUNTER×HUNTER》聯名的角色卡片包，讓男友拍開箱影片，坦言自己收到公關禮品時一頭霧水，並在開箱影片中直呼：「不知道這是什麼？」、「誰是小岡啊？長得好像《小飛俠阿童木》」；更以《唱K小魚仙》女主角露芝亞的圖片與小岡做對比圖。
許悅承認「沒在看任何一部動漫」
之後許悅也轉發男友的影片，稱自己「沒在看任何一部動漫。」立刻引起大批網友不滿。沒想到她卻兩度發文回嗆網友，並在分身帳號出與男友大笑的自拍，「提到我們看到Threads快笑死，大家都好認真。」
而她疑似因輿論壓力，22日深夜在Threads發文道歉，承認自己在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，「刪除留言跟文章的舉止也很不成熟。雖然沒看過《獵人》，也不應貶低或嘲諷別人的喜好，甚至覺得收到公關禮品理所當然，我應該去理解並尊重每個人的興趣。謝謝大家給的建議與回覆，我都有收到，真的很對不起。」
然而她的道歉文曝光後，雖有部分網友為她說話，認為「真正最應該被罵是麥當勞的公關」。但也有人質疑她選擇只在粉絲數較少的Threads道歉沒誠意，紛紛留言：「覺得妳應該要在IG道歉才對」、「啊為什麼要關IG連結？不就是認為只有Threads才會有人罵妳？IG都是美妝粉絲所以不用道歉，反正現在罵妳的人本來就不是妳的受眾，分身帳戶貼文也看得出來根本不在乎，只是為了道歉而道歉」、「不熟悉獵人還有動漫，但還肯面對也沒刪文；妳不但不熟悉，還不尊重作品，小帳嘲諷、刪文刪留言、IG關留言移除Threads連結，大街罵人小巷道歉，爛透了」。
此外，此次未收到麥當勞公關禮品的「反骨男孩」團長酷炫，則在留言區邀請她拍短影音調侃此事，並引用她先前嘲諷網友的語句狠酸「因為我看大家都好認真，是真的快笑死那種」。獲得破千按讚數。
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