台灣美食懶人包｜2023台北7間最強手搖飲名單 自選農場鮮奶/爆量芋泥/雞屎藤奶茶

去到台灣怎可以不喝手搖！然而手搖茶飲店開得成巷成市，哪間才是最好喝？以下為大家整理了2023台北7間最強手搖飲名單，準備去台灣的你一定要bookmark！
台北手搖飲｜2023必喝：一沐日
提到2023年人氣手搖飲，一定非「一沐日」莫屬。來自台中的「一沐日」憑超創新的「逮丸奶茶」而聞名，一推出就大受歡迎，甚至一度出現「草仔粿時段性限量供應或是斷貨的狀況」。它們將台灣傳統小食「草仔粿」加在奶茶中。草仔粿即是香港所稱的雞屎藤，帶微微艾草香之餘，口感亦非常Q彈。除了「逮丸奶茶」，它們的「粉粿」亦是推薦必點，搭配「黃金蕎麥拿鐵」、「黃金蕎麥奶茶」超級好喝！
台北手搖飲｜爆量芋泥：史奇福
芋頭控請注意！史奇福主打挑選自產地的新鮮芋頭，經過慢火蒸煮至泥狀，芋泥非常綿密。再搭配上新鮮的牛奶，每一口都品嚐到芋頭的香甜，一點都不膩！此外，店內還有士多啤梨、紅豆、抹茶等爆量系列可供選擇。
網站：https://www.facebook.com/skifftw/
地址：台北市信義區和平東路三段261號1樓
台北手搖飲｜滴妹加持：再睡5分鐘
再睡5分鐘由台灣知名YouTuber滴妹於2020年創立，開業後迅速成為台灣超人氣的品牌。店內的招牌為「棉被奶蓋系列」，採用鮮乳坊特A級鮮乳持續打發15分鐘，厚奶蓋呈現出絲滑綿密的口感。另一款主打是日安紅歐蕾系列，以帶有花果香氣的錫蘭紅茶為基底。不論是搭配厚奶蓋、鮮奶或珍珠，茶香都能完美保留。
台北手搖飲｜主打果茶：大苑子
喜歡喝果茶的你有福了！「大苑子」以當季鮮果飲品為主打，店內的果汁全都是現點現榨，保留水果的原汁原味！其中人氣商品一定是「柳橙綠」和以葡萄柚製成的「柚美粒」，味道酸甜清爽，夏天喝非常解暑；而冰沙類必飲古早味十足的「番茄梅」，味道猶如是番茄撒上梅子粉一樣，而「愛文芒果冰沙」則是夏日必點，香氣十足。
台北手搖飲｜限定特飲：麻古茶坊
麻古茶坊於2008年創立，以「芝芝系列」系列及「楊枝甘露」而爆紅。此外，店內還有各種季節限定的芝芝和果粒茶等水果特調。其中，「金萱雙 Q」更是深受女生喜愛，結合了清新的高山金萱茶湯及QQ彈牙的白玉波霸和椰果，越嚼越起勁！
台北手搖飲｜自選鮮奶：錨起來喝
錨起來喝主打「你的鮮奶茶你做主」，提供4款鮮奶選擇，包括主恩、鉚營、高大及一代，全部都是來自牧場的新鮮牛奶。每款的濃度與口感都不同，大家可以按照自己的喜好選擇。再搭上不同的茶飲，紅茶、綠茶和麥茶都有，搭配出專屬於自己的口味！必點招牌「9453鮮奶茶」，一次就可以喝到珍珠、小芋圓跟仙草凍三種配料，飽肚又滿足！
台北手搖飲｜創意配料：五桐號
「五桐號」成立於2020年，在短短幾年間憑藉創意凍類配料快速崛起，成為台灣年輕人最喜愛的飲料店之一。必點人氣之選—杏仁凍、米漿凍及綠茶凍。如果你喜歡酸甜清爽的果茶風味，一定要試試「綠茶凍楊桃冰茶」和「老實人鮮柚冰茶」。喜歡奶蓋的朋友，五桐號的奶霜系列也不會讓你失望！