台灣美食懶人包｜2023台北7間最強手搖飲名單 自選農場鮮奶/爆量芋泥/雞屎藤奶茶

去到台灣怎可以不喝手搖！然而手搖茶飲店開得成巷成市，哪間才是最好喝？以下為大家整理了2023台北7間最強手搖飲名單，準備去台灣的你一定要bookmark！

台北手搖飲｜滴妹加持：再睡 5 分鐘 再睡5分鐘由台灣知名YouTuber滴妹於2020年創立，開業後迅速成為台灣超人氣的品牌。店內的招牌為「棉被奶蓋系列」，採用鮮乳坊特A級鮮乳持續打發15分鐘，厚奶蓋呈現出絲滑綿密的口感。另一款主打是日安紅歐蕾系列，以帶有花果香氣的錫蘭紅茶為基底。不論是搭配厚奶蓋、鮮奶或珍珠，茶香都能完美保留。 網站：https://www.facebook.com/napteazzz/