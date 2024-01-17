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生活
2024-01-17 16:00:00

台灣美食｜台北本地人排隊食堂「雙月食品社」 5大必食推薦 $46足料燉雞湯/超鮮甜乾蚵

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台灣美食｜台北本地人排隊食堂「雙月食品社」 5大必食推薦 $46足料燉雞湯/超鮮甜乾蚵

台灣美食｜台北本地人排隊食堂「雙月食品社」 5大必食推薦 $46足料燉雞湯/超鮮甜乾蚵

來到台灣旅行當然要瘋狂飲飲食食！今次記者專程到訪台灣本地人都排隊的知名食堂—雙月食品社，連續4年榮獲米其林必比登推介！當中必食各式足料雞湯，更有超鮮甜乾蚵，喜歡吃台灣菜的你一定不能錯過！

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空

採訪：Kristy

雙月食品社為台北知名的養生雞湯餐廳，已經連續4年榮獲米其林必比登推介。於台北及新北市共有9間分店，連桃園機場都設有分店。記者當天臨近關門的時候入座，仍有不少人在排隊，而外賣單更是沒有停過，可見人氣之高。

雙月食品社 雙月食品社

餐廳主打足料燉雞湯，嚴選上等溫體仿土雞雞腿，採用湯肉分離煮法，再加入高山高麗菜熬煮，非常清甜入味。每盅湯只是台幣190元起，即約港幣47元起，性價比激高！ 必點最有名的「蛤蜊燉雞腿湯」，一端上桌就可以見到滿滿的蛤蜊及雞腿肉，下層鋪滿高山高麗菜。湯底清甜不油膩，還帶有高麗菜的甜味。而雞肉經過熬煮後仍然嫩滑，一點都不會乾柴！

而嗜辣人士可以一嚐「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」，湯底充滿剝皮辣椒的香氣，喝下來香辣之餘又非常順口。配上爽脆的剝皮辣椒、及養生枸杞，一碗雞湯就可以品嚐到多個層次。

蛤蜊燉雞腿湯 阿甘剝皮辣椒雞腿湯 雙月食品社餐單
Klook.com

除了燉湯外，店內的台式料理亦非常出色。「雙月乾蚵」每日新鮮直送，粒粒肥嫩飽滿而不腥，一咬下去滿口都是鮮甜的蚵仔味。而「愛恨椒芝麵」則是記者重點推薦，一上桌看上去平平無奇，誰知令人一吃上癮！採用雙月特調的獨家拌醬，以芝麻醬和椒麻醬調配，入口微辣非常開胃。再配上口感Q彈的麵條，有咬口之餘更非常掛汁，美味程度令人難忘。

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愛恨椒芝麵 雙月乾蚵 雞肉飯 虱目魚 烏梅汁

吹風滷味使用純釀醬油、雞湯滷製，不會過鹹。提供多種配料選擇如豆干、豬皮、豬耳朵、甜不辣等，值得一試。它們更有單售罐裝剝皮辣椒及愛恨椒芝麵即食裝，大家可以將美味帶回香港，買來當手信就最適合不過！

雙月食品社

分店地址一覽

吹風滷味 吹風滷味 吹風滷味 罐裝剝皮辣椒 愛恨椒芝麵即食裝

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