台灣美食｜台北本地人排隊食堂「雙月食品社」 5大必食推薦 $46足料燉雞湯/超鮮甜乾蚵

來到台灣旅行當然要瘋狂飲飲食食！今次記者專程到訪台灣本地人都排隊的知名食堂—雙月食品社，連續4年榮獲米其林必比登推介！當中必食各式足料雞湯，更有超鮮甜乾蚵，喜歡吃台灣菜的你一定不能錯過！

雙月食品社為台北知名的養生雞湯餐廳，已經連續4年榮獲米其林必比登推介。於台北及新北市共有9間分店，連桃園機場都設有分店。記者當天臨近關門的時候入座，仍有不少人在排隊，而外賣單更是沒有停過，可見人氣之高。

餐廳主打足料燉雞湯，嚴選上等溫體仿土雞雞腿，採用湯肉分離煮法，再加入高山高麗菜熬煮，非常清甜入味。每盅湯只是台幣190元起，即約港幣47元起，性價比激高！ 必點最有名的「蛤蜊燉雞腿湯」，一端上桌就可以見到滿滿的蛤蜊及雞腿肉，下層鋪滿高山高麗菜。湯底清甜不油膩，還帶有高麗菜的甜味。而雞肉經過熬煮後仍然嫩滑，一點都不會乾柴！

而嗜辣人士可以一嚐「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」，湯底充滿剝皮辣椒的香氣，喝下來香辣之餘又非常順口。配上爽脆的剝皮辣椒、及養生枸杞，一碗雞湯就可以品嚐到多個層次。