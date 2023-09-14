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生活
2023-09-14 12:00:00

台灣自由行｜全台最美書店！ 太平青鳥4大看點 海景第一排賞基隆海

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台灣自由行｜全台最美書店！ 太平青鳥4大看點 海景第一排賞基隆海

台灣自由行｜全台最美書店！ 太平青鳥4大看點 海景第一排賞基隆海

基隆港西岸的罾仔寮山坡，有個貌似九份、依山而建的山城聚落，名字就叫「太平山城」。原本已沒落多年，只剩老弱獨居逐漸枯萎。2016年起，多得青年藝術家與大學團體進駐，將荒屋廢墟，活化成充滿生氣的藝術山城。當中以廢校改建的書店「太平青鳥」，坐擁山頂最佳位置，盡覽基隆港美景，堪稱全台灣最美的「望海書店」。

文、圖：戴保倫(莫迪思)

全台最美書店｜藝術山城

「太平山城」位於基隆火車站南出口對面，旅客可從「KEELUNG地標登山步道」進入。山城地勢陡峭、民居密密麻麻，沿着蜿蜒複雜的路徑登山，人聲不多，間中會看見阿嬤曬衣服路過，或居民騎機車快速落山，記得要靠邊行別擋路。沿途可參觀公共藝術裝置或藝術家的工作室，廢棄空屋都漆上繽紛彩繪牆，為沉寂的山城增添朝氣。

全台最美書店｜廢校改建

邊走邊拍照，花了10分鐘終抵達山城頂的「太平青鳥」書店，視野即時變得開闊，基隆港美景一覽無遺，後邊還有「KEELUNG」巨型地標看板，可順道一遊。純白色的大型建築，樓高3層，前身是2017年廢校的「太平國小」，2021年由台灣知名建築師郭旭原、黃惠美改造成望海書店「太平青鳥」。

太平山城地勢陡峭，路徑蜿蜒複雜，現在牆身都漆上彩繪。 樓高3層的純白色建築，前身是2017年廢校的「太平國小」。 一眼望穿的通透空間，陽光自然灑落，令閱讀環境變得更愜意。 國小原來的課桌椅、班房門牌、黑板等都有保留。
Klook.com

全台最美書店｜無隔閡空間

一、二樓是青鳥書店，藍色鳥形Logo有點像咖啡名店Blue Bottle，同樣提供咖啡、特飲和輕食；二樓後部分有茶飲店京盛宇；三樓活動空間則是最佳觀景層。建築師將原本狹窄的教室牆面，以及天井通通打通，一眼望穿的通透感，讓陽光自然灑落，令閱讀環境變得更愜意。國小原來的課桌椅、班房門牌、黑板等都有保留，矮矮的桌椅令人想起兒時快樂。旅客能無隔閡地自由穿梭、探險，隨意坐下翻書，享受最私人的讀書時間。

全台最美書店｜在地文化

青鳥擁有兩千多本藏書，選書主題從「基隆」與在地文化出發，包含藝術、文化、電影、美食、攝影、文學等領域，並兼售自家精品與本地特色雜貨。青鳥不僅是一間書店，還有規劃展覽，不時舉辦各式文化講座、市集，甚至演出，倒像是間社區中心，連結本地居民與外來旅客，也連結着過去與未來。

青鳥書店的藍色鳥形Logo，有點像咖啡名店Blue Bottle。 建築師將原本狹窄的教室牆面，以及天井通通打通。 招牌特飲「藍色珍珠音調」(NT$150)和瑪德蓮(NT$110)，打卡一流。 「太平青鳥」盡覽基隆港美景。
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