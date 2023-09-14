台灣自由行｜全台最美書店！ 太平青鳥4大看點 海景第一排賞基隆海

基隆港西岸的罾仔寮山坡，有個貌似九份、依山而建的山城聚落，名字就叫「太平山城」。原本已沒落多年，只剩老弱獨居逐漸枯萎。2016年起，多得青年藝術家與大學團體進駐，將荒屋廢墟，活化成充滿生氣的藝術山城。當中以廢校改建的書店「太平青鳥」，坐擁山頂最佳位置，盡覽基隆港美景，堪稱全台灣最美的「望海書店」。

全台最美書店｜藝術山城

「太平山城」位於基隆火車站南出口對面，旅客可從「KEELUNG地標登山步道」進入。山城地勢陡峭、民居密密麻麻，沿着蜿蜒複雜的路徑登山，人聲不多，間中會看見阿嬤曬衣服路過，或居民騎機車快速落山，記得要靠邊行別擋路。沿途可參觀公共藝術裝置或藝術家的工作室，廢棄空屋都漆上繽紛彩繪牆，為沉寂的山城增添朝氣。

全台最美書店｜廢校改建

邊走邊拍照，花了10分鐘終抵達山城頂的「太平青鳥」書店，視野即時變得開闊，基隆港美景一覽無遺，後邊還有「KEELUNG」巨型地標看板，可順道一遊。純白色的大型建築，樓高3層，前身是2017年廢校的「太平國小」，2021年由台灣知名建築師郭旭原、黃惠美改造成望海書店「太平青鳥」。