台灣自由行｜全台首間IG美術館門票優惠低至$92！打卡必影巨型夾公仔機+幻彩天燈房+紙醉金迷金庫

喜歡影靚相放上IG的話，去台北絕對不能錯過限定展覽——台灣首座IG美術館「Gaki Hip」，主打沉浸式互動體驗空間，以台灣元素為靈感，一共有15個色彩繽紛的主題裝置藝術，最受歡迎的有巨型夾公仔機、粉色紙鈔金庫、幻彩天燈房等，不限時任拍，每個角落都可以打卡，門票低至$92，記得要預留多點時間慢慢影返夠本啊！

台灣自由行｜推沉浸式互動共樂 反傳統美術展覽鼓勵打卡影相放IG 「Gaki」為日文「ガキ」的發音，有「小鬼頭」或「小子」的意思，加上英文「Hip」有「時髦」及「酷炫」等意味，象徵一群對新潮藝術及文化感到飢渴的人，而「Gaki」與「Hip」一起讀時，在閩南語中代表「自己拍」，和展覽內容互相呼應，一樣玩味十足。在台灣普遍展覽都不能拍攝，但Gaki Hip則打破這個規限，鼓勵入場觀眾隨心所欲拍照，並將靚靚打卡相上載到Instagram等社交媒體與朋友分享，推廣充滿台灣特色的「IG美術館」。

不論是情侶、好姐妹或一個人去展覽都非常適合，擔心攝影技術不夠好的話也可以放心，因為工作人員都會好熱心幫你影相以及擺放道具，務求令大家樂而忘返。因為展覽現場不設售票處，建議大家在網上先購票後入場。Gaki Hip門票基本分為一般票及VIP票，$92的一般票只包在一般票區展間暢遊，如果要去特別版展間，即金庫房及天燈房，就要買$174的VIP票先可以入去打卡喔！

IG美術館Gaki Hip門票詳情 一般票：$92 費用包括：入場門票 1張、一般票區展間暢遊 IG美術館Gaki Hip門票詳情 VIP票：$174 費用包括：入場門票 1張、含一般票之所有內容、特別版展間及Gaki Hip潮包、可參觀VIP展間（金庫房＆天燈房）

全台首間IG美術館Gaki Hip主打色彩繽紛的藝術打卡空間(圖片:Gaki Hip Facebook)