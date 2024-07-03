台灣自由行｜台中賽車主題酒店開箱 全台唯一國際賽道/親子必玩卡丁車體驗

台中酒店開箱｜早前曾為大家介紹麗寶樂園渡假區，除了LINE FRIENDS主題酒店外，園區內亦有另一間以賽車為主題的酒店。不但超近自家賽車跑道，大家更可以在房間內欣賞賽車賽事，以及親自落場體驗卡丁車，親子遊必去！

T11.T12賽車主題旅店同樣位於麗寶樂園渡假區內，於2020年開幕，以賽車為主題。而酒店外部及內部裝潢均以賽車的紅、黑及白色為主，共有7層，其中2至7層為客房。大堂設有遊樂與健身設施，方便一眾住客於入住前休憩。

既然是賽車主題酒店，酒店房間裡的當然滿足著跑車元素！房間號碼牌以齒輪狀外觀呈現，大部分房間都可以直觀賽車場。當中記者參觀了極限套房及T12 客房，最多可容納4人，放有兩張大床，適合一家大小居住。房內有提供水、茶包及熱水壺，洗手間則是乾濕分離，T12客房更備有浴缸。最吸引莫過於房屋內的小陽台，一踏出去就可以直觀賽車賽事，每天早晨被引擎聲喚醒，絕對是賽車迷的夢幻住宿體驗！

想要感受馳騁快感，則一定要來到渡假區中的「麗寶國際賽車場」，由葡萄牙藉知名賽道設計師Carlos Couto所規劃，包括G2、卡丁與越野三種賽道，其中卡丁賽道曾獲「亞洲最佳卡丁賽道」美譽，是全台唯一獲得FIA認證的國際級賽道。賽車場提供卡丁車體驗，即使沒有車牌都可以嘗試，因此吸引許多賽車迷以及一家大小朝聖。

卡丁車體驗內容包含「賽前課程講解」及「賽車體驗」，全程約30分鐘，提供頭盔及全罩式帽套(額外另購100/個)。工作人員會在開始前為大家講解安全守則，以及車道上不同旗號的意思。可選擇單人座及親子座兩款車型，其中親子座具有雙座並列設計，軚盤位於主駕駛位置，非常適合親子共乘。車道上的彎位較多，有一定難度。但駕駛途中旁邊有多位工作人員，不時揮動旗號而作指導，因此零駕駛經驗者都可以放心遊玩，一嘗在車道上奔馳的感覺。

單人座收費為台幣800元/節收費，而雙人座則為每車台幣1,200元/節。入住酒店的房客更可享限定專屬優惠，超高CP值的體驗，絕對不能錯過！