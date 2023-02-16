台灣自由行｜台北南機場夜市免排隊掃街美食！ $15貼地價食麻辣鴨血 全台唯一提拉米蘇花生捲 酥脆臭豆腐＋直火窯烤串燒

去台灣自由行，行程總是離不開去夜市飲飲食食。港人到台北旅行，大多數都會去士林、師大和饒河街這三個觀光夜市，如果想有點新意，下次不妨考慮一下去較少遊客的南機場夜市，不單深受台灣人歡迎，而且價錢公認實惠，每一檔都高質素！

南機場夜市交通方法

今次推介的南機場夜市位於中正區中華路，位置和捷運站有距離，建議遊客計劃前往時，可以選擇由臺北車站乘搭公車253、205、 212、 212和220，並於南機場公寓站下車，步行2分鐘至中華路二段307巷右轉即可到達。如果選擇乘坐捷運，可於龍山寺站下車，在3號出口出站後，經和平西路二段接和平西路三段往中華路，步行需時16分鐘。

南機場夜市

地址：臺北市中正區中華路二段307巷至315巷