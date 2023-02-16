台灣自由行｜台北南機場夜市免排隊掃街美食！ $15貼地價食麻辣鴨血 全台唯一提拉米蘇花生捲 酥脆臭豆腐＋直火窯烤串燒

去台灣自由行，行程總是離不開去夜市飲飲食食。港人到台北旅行，大多數都會去士林、師大和饒河街這三個觀光夜市，如果想有點新意，下次不妨考慮一下去較少遊客的南機場夜市，不單深受台灣人歡迎，而且價錢公認實惠，每一檔都高質素！
南機場夜市交通方法
今次推介的南機場夜市位於中正區中華路，位置和捷運站有距離，建議遊客計劃前往時，可以選擇由臺北車站乘搭公車253、205、 212、 212和220，並於南機場公寓站下車，步行2分鐘至中華路二段307巷右轉即可到達。如果選擇乘坐捷運，可於龍山寺站下車，在3號出口出站後，經和平西路二段接和平西路三段往中華路，步行需時16分鐘。
南機場夜市
地址：臺北市中正區中華路二段307巷至315巷
南機場夜市｜滑嫩Ｑ彈台式麻辣鴨血
南機場夜市全區有超過100間熟食檔，客人多數為當地人，規模雖然不及土林夜市，但麻雀雖小，五臟俱全，基本上已集齊所有最熱門的台灣在地美食，當中更有不少榮獲米芝蓮必比登推介，是台北集中最多米芝蓮小食的夜市之一，口碑極好！首先到埗，極力推介各位先去吃一碗麻辣鴨血，「店長鴨血」是南機場夜市入面數一數二的人氣店，招牌鴨血份量多價錢平，最平60元新台幣（約$15港幣）就有交易，鴨血口感滑嫩Ｑ彈，香濃入味，湯頭更帶有陣陣花椒香，惹味開胃。除了基本的麻辣鴨血外，客人還可升級加配各種火鍋料，如豬肉片、金針菇、王子麵等等，一定夠飽肚！
店長鴨血
檔號：63
營業時間：16:30-23:30
南機場夜市｜少見直火窯烤雞肉串
提到掃街美食，串燒一定榜上有名。「爐火純青串燒」賣點是無煙直火窯烤，用特大窯烤爐燒烤串燒，火喉十足之餘亦有睇頭。舖面供應幾十種串燒，爆漿雞腿卷、雞肉串、雞心串、雞皮等等都很受歡迎，特別使用十多種漢方調配的醃料醃製，全部即點即燒，搭配秘藏特製醬汁，非常有誠意！雞肉串35元新台幣（約$9港幣），吃起來頗有驚喜，不只外皮香脆可口，雞肉更保留豐富肉汁，整體好惹味。
爐火純青串燒
檔號：59
營業時間：16:30-23:00（週一公休）
南機場夜市｜十里飄香台灣炸臭豆腐
喜歡重口味的朋友，來到南機場夜市又怎能不吃臭豆腐呢？林家炸臭豆腐至今已傳至第二代，小店賣的臭豆腐以天然發酵的方法製作，炸豆腐時在遠處已經嗅得到陣陣「飄香」，非常吸引。炸臭豆腐每份50元新台幣（約$13港幣），炸得表面酥脆，內裡軟綿綿，入口富有豆香，搭配獨特的蒜味醬油和爽口泡菜，記者心水推介！
林家炸臭豆腐
檔號：65
營業時間：16:30-23:00（每星期不定期休息1天）
南機場夜市｜全台唯一提拉米蘇花生捲
花生捲冰淇淋是台灣宜蘭的古早味小吃，在台北地區亦十分常見，傳統做法是以潤餅皮包裹花生糖粉、冰淇淋和芫荽，味道鹹中帶甜非常特別。而在「捲捲村」這裡除了傳統口味的冰淇淋花生捲之外，還有全台唯一首創的提拉米蘇花生捲冰淇淋，100元新台幣（約$26港幣），用鹿港嚴選花生製成的花生磚即磨花生粉，並包裹老闆自家手工製作的提拉米蘇，一口咬開香甜冰凍，層次豐富。
捲捲村《花生捲冰、美式冰淇淋、甜點》
檔號：60
營業時間：16:00-23:00