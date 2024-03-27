台灣自由行｜台北南門市場重開！ 3大必食排隊店 文青熱捧「老餅」/小菜界Hermes

台北最歷史悠久的公有傳統市場，尤以南北雜貨、北方糕點、熟食年菜享負盛名，老字號名店眾多，不僅有豐富美食，還有無法割捨的人情味。逢年過節門庭若市買菜，一直是台北人心目中無可取代的共同回憶。經歷4年拆卸改建，去年底重開變身成樓高12層、集合254攤商的全新美食大樓，捷運站一出即達，更附設美食廣場，讓台灣老味道繼續飄香。即睇4大必食排隊名店！ 文、圖：戴保倫

匯聚南北美食 早在1907年日治時期已經出現，舊稱「千歲町市場」，因位置就近政府機構，加上附近多外省人聚居，故匯集大江南北美食。最重要是價格親民，向來是台北人買菜、辦年貨的勝地。新大樓樓高12層，市場佔3層：1樓網羅南北雜貨熟食、地庫為生鮮賣場。環境比以前更光猛整潔，攤檔井然有序，市場原來的254家攤商重返舊地，2樓還有美食廣場。

合興糕糰店 文青熱捧「老餅」 1947年於南門市場創店的傳統糕餅店，各式各樣的傳統北方糕點，純手工製作，據說前總統蔣經國生前，每逢過年都會特地請管家來購買糕點。本來已夠膾炙人口，主修室內設計的第三代傳人，數年前於大稻埕另開「合興壹玖肆柒」，將傳統「老餅」重新包裝，變成文青打卡名物後更聲名大噪。新大樓內連開3店，必吃招牌上海鬆糕、蘿蔔絲酥餅，全是現場新鮮即做，乃南門市場排隊店第一名！

億長御坊 名人小菜王 堪稱熟食小菜界中的愛馬仕！開業50年，連續多年被選為「天下第一攤」，連前總統馬英九、郭台銘都是捧場客。老闆朱姐最初只賣江浙菜，後來逐漸研發出過百款菜色。長長的攤檔擺滿數十款小菜，琳瑯滿目像台版「兩餸飯」，店前逼滿來買餸的太太們，人聲鼎沸 。招牌包括東坡肉、青椒灌肉、冰糖蓮藕、雪菜百頁、江浙點心「心太軟」等等。