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生活
2024-03-27 14:30:00

台灣自由行｜台北南門市場重開！ 3大必食排隊店 文青熱捧「老餅」/小菜界Hermes

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台灣自由行｜台北南門市場重開！ 3大必食排隊店 文青熱捧「老餅」/小菜界Hermes

台灣自由行｜台北南門市場重開！ 3大必食排隊店 文青熱捧「老餅」/小菜界Hermes

台北最歷史悠久的公有傳統市場，尤以南北雜貨、北方糕點、熟食年菜享負盛名，老字號名店眾多，不僅有豐富美食，還有無法割捨的人情味。逢年過節門庭若市買菜，一直是台北人心目中無可取代的共同回憶。經歷4年拆卸改建，去年底重開變身成樓高12集合254攤商的全新美食大樓，捷運站一出即達，更附設美食廣場，讓台灣老味道繼續飄香。即睇4大必食排隊名店！

文、圖：戴保倫

匯聚南北美食

早在1907年日治時期已經出現，舊稱「千歲町市場」，因位置就近政府機構，加上附近多外省人聚居，故匯集大江南北美食。最重要是價格親民，向來是台北人買菜、辦年貨的勝地。新大樓樓高12層，市場佔3層：1樓網羅南北雜貨熟食、地庫為生鮮賣場。環境比以前更光猛整潔，攤檔井然有序，市場原來的254家攤商重返舊地，2樓還有美食廣場。

南門市場新大樓樓高12層、集合254攤商，捷運中正紀念堂站一出即達。 2樓美食廣場環境乾淨舒適，推薦包括合歡刀削麵、國賓炒飯麵。

合興糕糰店  文青熱捧「老餅」

1947年於南門市場創店的傳統糕餅店，各式各樣的傳統北方糕點，純手工製作，據說前總統蔣經國生前，每逢過年都會特地請管家來購買糕點。本來已夠膾炙人口，主修室內設計的第三代傳人，數年前於大稻埕另開「合興壹玖肆柒」，將傳統「老餅」重新包裝，變成文青打卡名物後更聲名大噪。新大樓內連開3店，必吃招牌上海鬆糕、蘿蔔絲酥餅，全是現場新鮮即做，乃南門市場排隊店第一名！

已傳承三代的合興糕餅店，過年過節例必大排長龍，糕點都是現場即做！ 合興的蘿蔔絲酥餅，新鮮出爐熱騰騰，皮酥餡鮮一吃難忘。NT$30

億長御坊  名人小菜王

堪稱熟食小菜界中愛馬仕！開業50年，連續多年被選為「天下第一攤」，連前總統馬英九、郭台銘都是捧場客。老闆朱姐最初只賣江浙菜，後來逐漸研發出過百款菜色。長長的攤檔擺滿數十款小菜，琳瑯滿目像台版「兩餸飯」，店前逼滿來買餸的太太們，人聲鼎沸 。招牌包括東坡肉青椒灌肉、冰糖蓮藕、雪菜百頁、江浙點心「心太軟」等等。

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南門市場50年歷史的小菜攤億長御坊，連馬英九、郭台銘都是捧場客。 賣的是台灣人最愛的家常菜，元蹄、三層肉油潤豐腴，引人垂涎。

金龍肉乾  本地人最愛

說到南門市場的肉乾店，香港人一般只識快車，其實「金龍」才是台北人的最愛。1976年於南門市場開業，由王兄弟共同創立，家傳戶曉。肉乾選用溫體豬肉製作，並在現場烘烤，香氣四溢傳遍整個市場，讓客人都聞香而致。

金龍肉乾，南門市場真正家傳戶曉的肉乾店，現場烘烤香氣四溢。 黑胡椒金肉條，口感厚實，肉汁在口中散發出濃濃鮮美。NT$360/300g
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