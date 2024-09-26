台灣自由行｜台北打卡舊警署 4大看點逐個數 台劇取景地/神秘水牢

不止油麻地差館，台北大稻埕附近有間舊警署，都是著名打卡點。原為日治時代的「台北北警察署」，始建於昭和8年(1933年)，屬三級古蹟，整修後改建成「臺灣新文化運動紀念館」。內部仍保留昔日的扇形羈留室、水牢等設施，見證歷史，即睇4大看點！ 文、圖：戴保倫

看點 1 ：和洋式古典建築 座落大稻埕東面的「台北北警察署」，由日治時期的臺灣總督府總督官房營繕課設計，兩層高折衷主義西式建築，外觀呈流線形，牆面貼有北投窯所燒製的褐色上釉溝面磚。圓弧形的入口，築有一對變體的西洋式柱子，形態優美又宏偉。

看點 2 ：台劇場景 內部鋪設精緻的磨石子和馬賽克瓷磚，長廊築有拱型樑柱，樓梯有華麗吊燈和宏偉石柱，加上昏黃的燈光，一室優雅，像極老電影場景，懷舊台劇《茶金》 也曾在此取景。

看點 3 ：扇形拘留所 現在館內透過多媒體AR介紹新文化運動，與台灣警察署歷史。真正焦點是，保留全台唯一僅存完整的「扇形拘留室」。拘留所以環景式設計，7間拘留室呈扇形排列，中央設有「監視台」，日日夜夜由守衛監視全局。囚室內只有冰冷的木地板，以及一個踎廁，密麻麻的欄柵彷彿與世隔絕。