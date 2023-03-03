台灣自由行｜台灣最大紫藤名所3月20日起開放兩周！過千棵日本紫藤樹+全台最長紫藤隧道+紫藤花地毯【內附最佳觀賞期＋前往方法】

台灣開關，不少港人急不及待飛去玩返轉！打算3月底至4月初飛台北的話，不妨到訪位於淡水的台灣最大紫藤名所「紫藤咖啡園」，欣賞超過千株紫藤花佈滿天空的美景，一齊睇睇今年開花時間及入場細節吧！

台灣自由行｜最大紫藤名所3月20日起開放兩周 台灣最大紫藤名所「紫藤咖啡園」，每年只在紫藤盛開季節開放10天左右，今年決定於3月20日至4月5日一連兩周開放；紫藤園分成​一號屯山園區及二號水源園區，同樣位於淡水，種有超過千株、樹齡達30年以上的日本品種紫藤樹，打造全台最長紫藤隧道、紫藤花編織地毯，更可找到全台獨創的樹形紫藤，每年盛開期都吸引大批人潮湧入。