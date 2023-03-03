台灣自由行｜台灣最大紫藤名所3月20日起開放兩周！過千棵日本紫藤樹+全台最長紫藤隧道+紫藤花地毯【內附最佳觀賞期＋前往方法】

台灣開關，不少港人急不及待飛去玩返轉！打算3月底至4月初飛台北的話，不妨到訪位於淡水的台灣最大紫藤名所「紫藤咖啡園」，欣賞超過千株紫藤花佈滿天空的美景，一齊睇睇今年開花時間及入場細節吧！
台灣自由行｜最大紫藤名所3月20日起開放兩周
台灣最大紫藤名所「紫藤咖啡園」，每年只在紫藤盛開季節開放10天左右，今年決定於3月20日至4月5日一連兩周開放；紫藤園分成一號屯山園區及二號水源園區，同樣位於淡水，種有超過千株、樹齡達30年以上的日本品種紫藤樹，打造全台最長紫藤隧道、紫藤花編織地毯，更可找到全台獨創的樹形紫藤，每年盛開期都吸引大批人潮湧入。
台灣自由行｜紫藤花最佳觀賞期：3月25日至4月5日
園區表示今年天氣寒冷，開花日期比往年稍晚，預計紫藤花將於3月25日起盛開，意味著最佳觀賞期為3月25日至4月5日！由於預計屆時人頭湧湧，建議旅客於平日前往，可於淡水捷運站轉乘的士約15-20分鐘車程，入場票價為300元台幣(約港幣$77)！
「紫藤咖啡園」
開放日期及時間：3月20日至4月5日 8am-6pm
網址：https://ifhgduir.wixsite.com/fujidanshui/home
一號屯山園區
地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近屯山國小)
交通方法：淡水捷運站轉搭的士至大屯橋/屯山國小站下車步行3分鐘抵達，車程約20分鐘
二號水源園區
地址：新北市淡水區竹圍子9之1號 （近天元宮、北新醫院）
交通方法：搭乘任何公車至天元宮，步行約18分鐘/ 從淡水捷運站乘的士約14分鐘
原文刊登於 Yahoo 旅遊