台灣自由行｜台灣親子遊好去處 雄獅文具想像力製造所 4大必玩體驗 DIY印花枕/麻布袋/彩色筆 全白區域任填色 (有片)

台灣屬於不少香港人親子遊必去地方！今次就為大家介紹位於桃園的雄獅文具想像力製造所，一個館可以體驗文具製作過程，更可以DIY整手作，一家大小玩足一整天都不是問題！

雄獅文具為台灣老牌文具公司，已有68年歷史。專門生產不同書寫用具及畫材用品。而這間想像力製造所於2020年開幕，位於龍潭區。樓高3層，主打互動式美術體驗，由視覺延伸到五感，深受一家大小歡迎。入場券為450元，套票則是750元，包一堂DIY課程，未夠3歲小童則可以免費入場。

想像力製造區 展館內分為不同區域，設有不同的手作課程。來到「想像力製造區」大家可以在這裡自製顏色筆！派完材料包之後，有工作人員會為大家講解製作過程：首先將放筆尖放入枱上的模具，然後再按指示裝上筆頭、筆芯及筆蓋。之後就可以到旁邊灌墨，一共有黃色、綠色、藍色、紫色、洋紅色及橘紅色等6種供大家選舉。大家可以按照喜好去製作出心水顏色，單色或混色都可以！不過要注意，一支彩色筆最多只能灌兩次墨，不然會產生漏墨的情況。 除了顏色筆外，大家亦可以拿著全白貼紙，到旁邊的泡泡機，接住這些彩色泡泡，製作成獨一無二嘅泡泡畫。亦可將貼紙撕出來，貼在筆上做裝飾。

DIY 手作課程 這裡亦有提供不同DIY手作課程，如沒有購買套票需要額外另購，價錢由台幣350元起。今次記者就選擇了台灣印花午安枕 (TWD$450)及布袋 (TWD$390)：導師首先會講解使用的顏料，全部都是雄獅出品。亦會提供不同的圖案，大家只需要用化妝海綿沾上顏料，再用風筒吹乾，入綿花就大功告成。 而布袋的製作方法都是差不多：首先用鐵線弄好形狀，再用顏料塗色。用風筒吹乾後就完成，超級簡單。

另設創意體驗區，全白色區域絕對是小朋友的天堂。平時在家中，父母都會禁止小孩在牆壁上畫畫。來到這裡，大家就可以徹底放飛自我，使用它們提供的畫筆，瘋狂在牆、雕塑等不同地方畫畫，盡情發揮想像力及創意。

想像力外帶區 臨走之前一定要去它們的商店，售賣各式各樣的文具商品，如畫筆、畫簿。大家可以自己砌一盒顏色筆，提供逾十種顏色，有蠟筆、Marker及木顏色可以選擇。亦有不少DIY手作包，例如手繪T-shirt、帽子等等，讓大家將想像力帶回家！