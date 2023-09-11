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2023-09-11 12:00:00

台灣自由行｜台灣都有威尼斯！ 盤點正濱漁港2大必食美食 海鮮拉麵/魚刺人雞蛋糕

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台灣自由行｜台灣都有威尼斯！ 盤點正濱漁港2大必食美食 海鮮拉麵/魚刺人雞蛋糕

台灣自由行｜台灣都有威尼斯！ 盤點正濱漁港2大必食美食 海鮮拉麵/魚刺人雞蛋糕

距離台北市中心1小時車程的「基隆」，昔日總讓人感覺有點髒亂，但近年銳意發展旅遊業，市容煥然一新之餘更有大量新景點，一躍成IG熱遊點！當中曝光率最高的必定是「正濱漁港」，一整排彩色小屋搭配小船，恍如歐洲夢幻小鎮，最近還有多家人氣食店進駐，讓網美風景變得更有味道！

文、圖：戴保倫(莫迪思)

昔日台灣第一大港

正濱漁港舊稱「基隆漁港」，日治時期為台灣第一大港而繁盛一時。但隨着捕漁業發展，遠洋漁船噸位逐漸加大，正濱港口水位不堪負荷而沒落。本來已被世人遺忘，2017年基隆市政府展開「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」，將漁港旁16棟相連的老房子漆上繽紛色彩，秒變威尼斯，讓寧靜的小漁村再度爆紅。不僅是IG打卡點，今年更有多間名牌食店進駐。

基隆多雨，但任何天氣都有各國旅客慕名而來。 一整排彩色小屋，搭配岸邊小漁船，恍如置身歐洲夢幻小鎮，即成IG打卡熱點。

生態有善海鮮拉麵

先有花蓮排隊拉麵名店「定置漁場三代目」，首度走出花蓮入駐正濱漁港彩虹屋，還有限定Memu「炭燒小捲墨魚拉麵」。老闆任聿新於當地擁有定置漁場，以永續海洋生態的方式捕魚，湯頭都以每天從七星潭撈捕的新鮮漁獲，熬煮56小時成乳白色的膠原魚白湯，濃郁得讓人驚艷。除了拉麵，還有道地海鮮小菜，款款都是大海的滋味。

七星潭炸魚，花蓮名產鬼頭刀，外皮酥脆，魚肉嫩滑鮮甜。$190 炭燒小捲墨魚拉麵，整隻小捲炭燒加上墨汁湯頭，鹹香惹味。NT$330 魚刺人和定置漁場兩店相連，都是今年新入駐彩虹屋。

文青牛軋糖雞蛋糕

而定置漁場旁邊，還有來自台中的雞蛋糕名店「魚刺人雞蛋糕」。文青風Logo配上繽紛色彩屋，以創意口味馳名，正濱店更有限定牛軋糖口味，用基隆伴手禮老店「新新牛軋糖」做餡，綿密雞蛋糕包住粒粒花生牛軋糖，出奇地夾。重點是面窗的一排座位，對正漁港美景，可邊看海邊大啖雞蛋糕，超寫意！

牛軋糖雞蛋糕，阿薩姆茶雞蛋糕，包住粒粒花生牛軋糖。NT$80 魚刺人面窗的一排座位，對正漁港美景，可邊看海大啖雞蛋糕。

正濱漁港

地址：基隆市中正區中正路與正濱路交街處

交通：

1. 捷運忠孝復興站、 忠孝敦化站乘1579號客運，至「中正路正濱路口」下車。

2.  乘台鐵至「基隆火車站」，轉乘基隆市公車101號，於「正濱路口」或「和平橋頭(原住民文化會館)」下車即達。

魚刺人雞蛋糕

網址：www.facebook.com/yucirenegg/

定置漁場三代目

網址：www.facebook.com/thefishery.tw/

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