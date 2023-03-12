台灣自由行｜台網公布2023年10大人氣台式火鍋出爐！第1位單月熱銷一萬五千鍋、網民熱捧百搭剝皮辣椒雞鍋

一大班朋友去台灣，唔少得找一晚打邊爐，台式火鍋尤其熱愛雞湯底，配襯不同配料，湯頭千變萬化，台灣網頁最近公布10大人氣台式火鍋，整理1年的數據量，找出最最受歡迎、接受度最高的火鍋店，第一位是只有3間分店的尬鍋台式潮鍋，其招牌「金熬剝皮辣椒雞鍋」單月最高賣出15,000鍋，有着相當實力，大家吃得辣的話，定必一試。

台網《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析時間範圍為2022年2月9日至2023年2月8日，共1年的網上數據，觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論「台式雞湯個人火鍋」相關文作分析，整理出10大人氣台式火鍋排行榜。 即睇4-10位！

人氣台式火鍋｜第三位：雞湯大叔 第三位是雞湯大叔，於台北有5家店，用老母雞熬湯底，雖然只得蔬果雞湯、白蘭地燉雞湯及季節限定等湯頭，不過其清爽、不油膩的風格，就如火鍋界的清泉般，還有一款適合素食者的純素鮮菇清湯，吃火鍋都可以好健康。

人氣台式火鍋｜第二位：狂一鍋 第二位是狂一鍋，遍布新北市至台南市，主打將台灣小吃融入火鍋湯底，鍋物有剝皮辣椒蛤蠣雞鍋、花雕雞鍋、燒酒蝦蝦鍋、​​藥膳大雞腿等，重口味者必愛，亦有非常有趣的客家鹹湯圓、​​林阿嬤的番茄肉醬鍋，令人好想一試。