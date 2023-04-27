台灣自由行｜坐船快閃高雄＋澎湖！名勝世界壹號郵輪假期 免費自助餐 海景露台房人均$3,099起

台灣向來都是港人的短程旅遊首選！名勝世界壹號郵輪主打來往香港台灣短線郵輪旅遊以及週末公海遊，船上提供多項表演項目及娛樂設施，票價亦已包含免費早午晚餐，全船活動豐富精彩，而且價格豐儉由人，有多個房型供選擇，內艙房最平兩晚$650起，因此自三月正式進駐啟德郵輪碼頭後一直深受歡迎！今次記者一於實試由香港出發，由香港登上名勝世界壹號郵輪，來一趟4日3夜快閃之旅！ 文：heidi

嗚謝：臺灣觀光協會香港辦事處、Resort World Cruise、高雄市政府、高雄捷運公司、高雄流行音樂中心 名勝世界壹號郵輪｜4日3夜歎盡180度無敵海景露台房 名勝世界壹號郵輪4日3夜行程會由香港出發，第二天抵達高雄港，第三天到埗澎湖，最後第四天返港，在高雄及澎湖均有半天自由時間，乘客可自行安排觀光活動，只要在指定時間返港即可，適合退休人士又或是想初嚐郵輪假期滋味的旅客。是次記者入住的海景露台房全程每位$3,099，可全日飽覽180度無敵海景，露台放置兩張長椅，超級寫意。房間入面有齊基本酒店設備，如電視、風筒、毛巾、牙刷等等，房內除了一張雙人床外更設有梳化床，一家人入住都無問題。廁所浴室面積不大，但勝在乾濕分離，乾淨企理。全船提供收費wifi，乘客可以按需要另外加購。

名勝世界壹號郵輪｜餐飲及娛樂設施 郵輪上有近18 家酒吧和餐廳提供各種特色菜單，其中麗都自助及燒烤餐廳自助餐、中菜廳百味軒和全船最大的西餐廳星夢餐廳都是免費食足三餐，乘客絕對不會捱肚餓。自助餐食物主要以熱盤為主，有蜂蜜金門火腿、白灼海蝦、紫羅炒雞球等等，另外亦會有廚師即場煮麵。如果不介意付費用餐，還有鐵板燒、日本料理和火鍋等等選擇，價錢貼近市價。晚餐過後，不容錯過船上表演活動，專業的演藝人員每日將舉行多場精彩演出，如海上幻影魔術表演、海上音樂時光、卡啦OK之夜等等。另外亦有驚險刺激的VR虛擬遊戲等等，露天羅馬泳池、凱撒滑梯和熱水浴缸。

快閃高雄｜坐輕軌去「 龍貓隧道」/高雄流行音樂中心/前三和銀行改建咖啡店 名勝世界壹號郵輪會在下午1時抵達高雄港，乘客需要在晚上8時前返回船上，有半日時間快閃高雄！今次就為各位精選了幾個當地最新的景點和餐廳，首先由碼頭出發，步行5分鐘可以乘搭高雄輕軌去人氣的「龍貓隧道」打卡影靚相，美術館站去年才正式通車，前往的路段上綠草如茵，形成了天然的綠色隧道，有高雄輕軌最美路段的美譽。 到了下午茶時段，則可以去由日治時期歷史建築改建而成的「新濱・駅前舊三和銀行」咖啡店。建築物前身是在1921年啟用的三十四銀行高雄支店，二次大戰後建築物曾改為「新濱派出所」使用，直至2020年1月被翻新成咖啡店，更用上舊日街區名稱「新濱町」作為店名，不論店舖內外都滿滿復古風情。店舖除了裝修靚，咖啡和甜品亦相當有名氣，尤其是金庫冰滴咖啡、昭和金布丁和梳乎厘，每位客人來到都必試其一。 最後一站，可到高雄流行音樂中心參觀「POP! POP! POP! 流行音樂互動展」，展覽以台灣音樂為主題並結合大量科技互動裝置，分成「從後台出發」、「好歌共嗚」、「在地音樂能量」等多個展區，喜愛台灣流行音樂的話切勿錯過。



新濱・駅前舊三和銀行

地址：高雄市鼓山區臨海三路7號



高雄流行音樂中心

地址：高雄市真愛路1號(高雄港11-15號碼頭)