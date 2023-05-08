台灣自由行｜快閃台灣3日2夜 盤點5間台北必住酒店 預訂享85折【內附優惠連結】

台灣飛行時間短且性價比高，向來都是港人旅遊熱門首選之一！五月下旬長周末即將來臨，以下為大家介紹5間台北必住酒店，於Booking.com訂購最多更可享85折優惠！ Booking.com特別提供年中大優惠讓計劃到訪台北的旅客展開嶄新的冒險。在標有「年中大優惠」標誌參與活動的酒店，提供85折起的折扣，適用於2023年4月4日起入住與2023年9月28日或之前退房的住宿。

台北住宿推薦｜ OrigInn Space OrigInn Space坐落在台北市政府市定古蹟內，距離迪化街僅幾步之遙，是台北最古老的地區之一，也是重要的商業中心。民宿充滿懷舊氣息，以六十至七十年代的北歐風格家具和音樂為住客講述當地的古老故事。民宿優越的地理位置使其獲得雙人旅行的住客9.6分的好評（滿分為10分）。客人還可要求民宿安排接駁服務，以享受便捷而地道的台灣住宿體驗。

台北住宿推薦｜ 大地酒店 台北大地酒店是一家五星級酒店，經典設計結合了大自然的元素，提供各種養生保健設施，包括天然溫泉。酒店坐落於台北市近郊北投，貼近自然的氛圍與細膩溫暖的款待，致力為旅客提供融合人文與自然之美的人文、藝術、心旅行體驗。 Genius 會員不僅可享受全面的住宿體驗，包括客房內的免費迷你吧，還可以在Booking.com 預訂時享受九折優惠。