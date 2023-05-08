台灣自由行｜快閃台灣3日2夜 盤點5間台北必住酒店 預訂享85折【內附優惠連結】

台灣飛行時間短且性價比高，向來都是港人旅遊熱門首選之一！五月下旬長周末即將來臨，以下為大家介紹5間台北必住酒店，於Booking.com訂購最多更可享85折優惠！
Booking.com特別提供年中大優惠讓計劃到訪台北的旅客展開嶄新的冒險。在標有「年中大優惠」標誌參與活動的酒店，提供85折起的折扣，適用於2023年4月4日起入住與2023年9月28日或之前退房的住宿。
台北住宿推薦｜柯達大飯店台北長安
柯達大飯店台北長安位於台北商業區的核心地帶，是一家既現代化又經典的酒店。住宿附近的交通四通八達，可節省寶貴的時間，讓旅客於遊覽台北時不會因長途跋涉而感到疲勞。酒店旨在為客人在繁忙的旅行中提供舒適的住宿以放鬆身心。酒店為Booking.com Genius會員提供八五折優惠。
台北住宿推薦｜OrigInn Space
OrigInn Space坐落在台北市政府市定古蹟內，距離迪化街僅幾步之遙，是台北最古老的地區之一，也是重要的商業中心。民宿充滿懷舊氣息，以六十至七十年代的北歐風格家具和音樂為住客講述當地的古老故事。民宿優越的地理位置使其獲得雙人旅行的住客9.6分的好評（滿分為10分）。客人還可要求民宿安排接駁服務，以享受便捷而地道的台灣住宿體驗。
台北住宿推薦｜北門臥客青年旅舍
對於喜歡在旅途中尋找刺激的背包客來說，北門臥客青年旅舍是為第二天的旅程做好準備的完美住宿。旅舍毗鄰台北車站，設有露台和舒適的共用休息室，讓背包客輕鬆結識新朋友。它在 Booking.com 上獲得9.0分的好評（滿分為10分），並因其對可持續發展的持續支持而獲得可持續旅遊認證徽章。除了減少廢物和節能外，旅舍還提供有關當地生態系統、遺產和文化的額外資訊，讓每位客人享受最好的住宿體驗。
台北住宿推薦｜大地酒店
台北大地酒店是一家五星級酒店，經典設計結合了大自然的元素，提供各種養生保健設施，包括天然溫泉。酒店坐落於台北市近郊北投，貼近自然的氛圍與細膩溫暖的款待，致力為旅客提供融合人文與自然之美的人文、藝術、心旅行體驗。 Genius 會員不僅可享受全面的住宿體驗，包括客房內的免費迷你吧，還可以在Booking.com 預訂時享受九折優惠。
台北住宿推薦｜天閣酒店 台北劍潭
融合了現代化的室內設計，被自然景觀和山脈圍繞着的天閣酒店 台北劍潭距離著名的士林夜市僅 700 米，是美食愛好者不可錯過的住宿。步行少於10 分鐘，便可抵達台北最大的夜市之一士林夜市，是喜愛搜尋美食的旅客必去之地。從台灣當地小吃到大排檔應有盡有，遊客可以整晚在這裡發掘當地最地道的街頭美食。該酒店獲得雙人旅行的住客9.6分的好評（滿分為10分），並因其位置而深受到情侶的喜愛。