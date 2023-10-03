熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 AIRSIDE 大閘蟹2023 鍾培生 張翔 香港足球 諾貝爾獎 恒大 流感 網上熱話 香港夜繽紛 JPEX 綠色債券 福島核污水 好去處 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-03 18:00:00

台灣自由行｜桃園最紅日本神社！ 3大必影打卡位推薦 風鈴迴廊/鯉魚海

分享：
台灣自由行｜桃園最紅日本神社！ 3大必影打卡位推薦 風鈴迴廊/鯉魚海

台灣自由行｜桃園最紅日本神社！ 3大必影打卡位推薦 風鈴迴廊/鯉魚海

台灣各地有很多日治時代遺下的日本古蹟，經歷活化改造後，通通變成文青景點。最近IG最紅的首推位於桃園市中心的「桃園神社」，超過85年歷史，乃全台保存最完整，也是日本境以外唯一的日本神社。鳥居、手水舍、石燈籠、參道、拜殿等一一呈現，一秒變日本！社內還有和菓子店和商店，逢節慶假期更有市集和街頭表演，儼如日本祭典！

文、圖：戴保倫(莫迪思)

Ad Block

「桃園神社」座落桃園市虎頭山上，始建於日治時期的昭和13年（1938年），故副題「昭和拾參」。二次大戰結束後，被改為桃園忠烈祠之用，現在社內本殿仍供奉着因公殉職的公務員和烈士。

桃園神社｜鯉魚海飄揚

主建築都使用台灣檜木打造，樑柱均以傳統榫嵌方式固定，盡顯工藝的精湛。各個社殿依山而建，中門、本殿和拜殿呈一直線，筆直的參道盡頭，佇立着宏偉的石鳥居，代表神域與塵世的分界。穿過鳥居便是神聖場所，現在正舉行夏季限定活動「鯉魚流光祭」，參道上空掛滿500條色彩繽紛的鯉魚旗，隨風飄揚，如同一片鯉魚海。

夏季限定活動「鯉魚流光祭」，500條繽紛鯉魚旗隨風飄揚。 新拜殿原為社務所，屬典型的唐破風造型。

桃園神社｜拜殿和菓子

神社原來的拜殿和本殿已改作忠烈祠，新拜殿位於神社東側，前身為神社的社務所，昔日是供參拜者齋戒沐浴和休息的地方，別稱「東沐」。屬典型的唐破風造型，建築雖然小巧，但有搶眼的銅質金具裝飾，內裏主祭大國主大神、大國魂命、少彥名命等。拜殿旁邊附設和菓子店「食樸製菓所」，室內鋪滿日式榻榻米，供應傳統日式抹茶與和菓子，呷着濃濃的抹茶，恍惚穿越到京都一樣！

「食樸製菓所」供應傳統日式抹茶與和菓子。 手水舍，進入神社參拜前，須先行洗手、漱口藉以清淨身心。

桃園神社｜姻緣風鈴迴廊

日本神社常見的手水舍、石獻燈、銅馬、狛犬等都完整保留，東瀛感覺濃烈。除了日本神社必備的祈願繪馬，桃園神社更特設「風鈴迴廊」，長長的木構迴廊，掛滿無數祈願風鈴，隨風搖曳發出清脆悅耳的鈴聲，祈願天賜良緣，也成為戀人放閃勝地。

迴廊盡頭的「御祈禱頒布所」有售各式御守、繪馬和風鈴。 風鈴迴廊旁邊還有緣結祈願所，可掛上祈願繪馬。 風鈴迴廊，無數祈願風鈴隨風搖曳，希望能天賜良緣。

桃園神社_昭和拾參

地址：桃園市桃園區成功路三段200

桃園神社_昭和拾參網址

交通：桃園火車站轉乘桃園客運105號公車，至「桃園高中站」；或乘125號公車，至「虎頭山公園站」，步行5分鐘。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受