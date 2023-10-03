台灣自由行｜桃園最紅日本神社！ 3大必影打卡位推薦 風鈴迴廊/鯉魚海

台灣各地有很多日治時代遺下的日本古蹟，經歷活化改造後，通通變成文青景點。最近IG最紅的首推位於桃園市中心的「桃園神社」，超過85年歷史，乃全台保存最完整，也是日本境以外唯一的日本神社。鳥居、手水舍、石燈籠、參道、拜殿等一一呈現，一秒變日本！社內還有和菓子店和商店，逢節慶假期更有市集和街頭表演，儼如日本祭典！

「桃園神社」座落桃園市虎頭山上，始建於日治時期的昭和13年（1938年），故副題「昭和拾參」。二次大戰結束後，被改為桃園忠烈祠之用，現在社內本殿仍供奉着因公殉職的公務員和烈士。

桃園神社｜鯉魚海飄揚

主建築都使用台灣檜木打造，樑柱均以傳統榫嵌方式固定，盡顯工藝的精湛。各個社殿依山而建，中門、本殿和拜殿呈一直線，筆直的參道盡頭，佇立着宏偉的石鳥居，代表神域與塵世的分界。穿過鳥居便是神聖場所，現在正舉行夏季限定活動「鯉魚流光祭」，參道上空掛滿500條色彩繽紛的鯉魚旗，隨風飄揚，如同一片鯉魚海。