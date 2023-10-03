台灣自由行｜桃園最紅日本神社！ 3大必影打卡位推薦 風鈴迴廊/鯉魚海

台灣各地有很多日治時代遺下的日本古蹟，經歷活化改造後，通通變成文青景點。最近IG最紅的首推位於桃園市中心的「桃園神社」，超過85年歷史，乃全台保存最完整，也是日本境以外唯一的日本神社。鳥居、手水舍、石燈籠、參道、拜殿等一一呈現，一秒變日本！社內還有和菓子店和商店，逢節慶假期更有市集和街頭表演，儼如日本祭典！
文、圖：戴保倫(莫迪思)
「桃園神社」座落桃園市虎頭山上，始建於日治時期的昭和13年（1938年），故副題「昭和拾參」。二次大戰結束後，被改為桃園忠烈祠之用，現在社內本殿仍供奉着因公殉職的公務員和烈士。
桃園神社｜鯉魚海飄揚
主建築都使用台灣檜木打造，樑柱均以傳統榫嵌方式固定，盡顯工藝的精湛。各個社殿依山而建，中門、本殿和拜殿呈一直線，筆直的參道盡頭，佇立着宏偉的石鳥居，代表神域與塵世的分界。穿過鳥居便是神聖場所，現在正舉行夏季限定活動「鯉魚流光祭」，參道上空掛滿500條色彩繽紛的鯉魚旗，隨風飄揚，如同一片鯉魚海。
桃園神社｜拜殿和菓子
神社原來的拜殿和本殿已改作忠烈祠，新拜殿位於神社東側，前身為神社的社務所，昔日是供參拜者齋戒沐浴和休息的地方，別稱「東沐」。屬典型的唐破風造型，建築雖然小巧，但有搶眼的銅質金具裝飾，內裏主祭大國主大神、大國魂命、少彥名命等。拜殿旁邊附設和菓子店「食樸製菓所」，室內鋪滿日式榻榻米，供應傳統日式抹茶與和菓子，呷着濃濃的抹茶，恍惚穿越到京都一樣！
桃園神社｜姻緣風鈴迴廊
日本神社常見的手水舍、石獻燈、銅馬、狛犬等都完整保留，東瀛感覺濃烈。除了日本神社必備的祈願繪馬，桃園神社更特設「風鈴迴廊」，長長的木構迴廊，掛滿無數祈願風鈴，隨風搖曳發出清脆悅耳的鈴聲，祈願天賜良緣，也成為戀人放閃勝地。
桃園神社_昭和拾參
地址：桃園市桃園區成功路三段200號
交通：桃園火車站轉乘桃園客運105號公車，至「桃園高中站」；或乘125號公車，至「虎頭山公園站」，步行5分鐘。