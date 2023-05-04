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2023-05-04 15:57:27

台灣自由行｜母親節限定優惠！名勝世界壹號買一送一 人均$325起去高雄+澎湖

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台灣旅遊｜母親節限定優惠！名勝世界壹號買一送一 人均$325起去高雄+澎湖

台灣旅遊｜母親節限定優惠！名勝世界壹號買一送一 人均$325起去高雄+澎湖

名勝世界壹號推出母親節限定優惠，由即日起至525日，推出期間限定買一送一優惠。預訂32夜高雄郵輪旅程，最平人均每晚$325就可以去到！大家不妨趁母親節帶媽媽來個公海遊。

名勝世界壹號共13層高，有928間艙房，載客量達 1856 位。船內擁有各種國際郵輪應有的豪華設施，共18間餐廳及酒吧，免費餐廳包括：位於6樓主打中西料理的星夢餐廳及百味軒；位於13樓船頭的麗都自助及燒烤餐廳，提供多國美食自助餐。

另外船上亦提供不同娛樂，其中包括在「星座劇院」、凱撒滑水梯、以羅馬風格打造的戶外泳池；更有專為小朋友而設的「小小夢想家天地」，，為孩子們提供豐富的遊戲、工作坊和扮裝派對。

星座劇院 凱撒滑水梯 羅馬泳池 小小夢想家天地 小小夢想家天地 抹茶坊 抹茶坊
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【母親節優惠｜買一位送一位】往高雄-入住內側客房（32

KKday優惠: 2人同行HK$649.5/位起，平均每位HK$325/晚起

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$500/位港務費及稅項)

- 包括內側客房住宿2晚（面積12平方米起，位於468 -11 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

【母親節優惠｜買一位送一位】往高雄-入住海景客房（32夜）

KKday優惠: 2人同行HK$949.5/ 起，平均每位HK$475/晚起

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$500/位港務費及稅項)

- 包括海景客房住宿2晚（面積13平方米起，位於468 -11 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

【母親節優惠｜買一位送一位】往高雄-入住露台客房（32夜）

KKday優惠: 2人同行 HK$1,299.5/ 起，平均每位HK$650//晚起

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$500/位港務費及稅項)

- 包括露台客房住宿2晚（面積18平方米起，位於9 -11 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

【母親節優惠｜買一位送三位】往高雄 - 入住皇宮套房（3 2 夜）

KKday優惠: 4人同行HK$4.000/位起，平均HK$2,000//晚起

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$500/位港務費及稅項)

- 包括露台客房住宿2晚（面積21平方米起，位於9 -10 層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

32 夜行程（香港往高雄）：

週三19:00 離開香港港口，享用船上設施

週四13:00 抵達高雄港口，乘客可自由到岸上觀光。於 21:00 離開高雄港口。

週五15:00 抵達香港港口

出發日期：2023517日至1025日（逢星期三出發）

內側客房 內側客房 露台客房 露台客房 名勝世界壹號 名勝世界壹號

【母親節優惠｜第二位半價】往高雄、澎湖-入住內側客房（43夜）

KKday 優惠: 2 人同行 HK$1,574/ 起，平均每晚HK$525/

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)

- 包括海景客房住宿3晚（面積13平方米起，位於468 -11層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

【母親節優惠｜第二位半價】往高雄、澎湖-入住海景客房（43夜）

KKday 優惠: 2 人同行 HK$2,249/ 起，平均每晚HK$750/

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)

- 包括海景客房住宿3晚（面積13平方米起，位於468 -11層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

【母親節優惠｜第二位半價】往高雄、澎湖-入住露台客房（43夜）

KKday 優惠: 2人同行HK$3,074/位起，平均每晚HK$1,025/

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)

- 包括露台客房住宿3晚（面積18平方米起，位於9 -11層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

【母親節優惠｜買一位送三位】往高雄、澎湖-入住皇宮套房（43夜）

KKday 優惠: 4 人同行 HK$6.000/ 起，平均 HK$2,000//晚起

(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)

- 包括露台客房住宿3晚（面積21平方米起，位於9 -10層）

- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施

43夜行程（香港往高雄、澎湖）：

週日17:00 離開香港港口

週一11:00 抵達高雄港口，乘客可自由到岸上觀光。於 21:00 離開高雄港口。

週二07:00 抵達澎湖港口，乘客可自由到岸上觀光。於 15:00 離開澎湖港口。

週三09:00 抵達香港港口

出發日期：202364日至1029日（逢星期日出發）

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