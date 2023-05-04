台灣自由行｜母親節限定優惠！名勝世界壹號買一送一 人均$325起去高雄+澎湖

名勝世界壹號推出母親節限定優惠，由即日起至5月25日，推出期間限定買一送一優惠。預訂3日2夜高雄郵輪旅程，最平人均每晚$325就可以去到！大家不妨趁母親節帶媽媽來個公海遊。
名勝世界壹號共13層高，有928間艙房，載客量達 1856 位。船內擁有各種國際郵輪應有的豪華設施，共18間餐廳及酒吧，免費餐廳包括：位於6樓主打中西料理的星夢餐廳及百味軒；位於13樓船頭的麗都自助及燒烤餐廳，提供多國美食自助餐。
另外船上亦提供不同娛樂，其中包括在「星座劇院」、凱撒滑水梯、以羅馬風格打造的戶外泳池；更有專為小朋友而設的「小小夢想家天地」，，為孩子們提供豐富的遊戲、工作坊和扮裝派對。
【母親節優惠｜買一位送一位】往高雄-入住內側客房（3日2 ）
KKday優惠: 2人同行HK$649.5/位起，平均每位HK$325/晚起
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$500/位港務費及稅項)
- 包括內側客房住宿2晚（面積12平方米起，位於4–6、8 -11 層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
【母親節優惠｜買一位送一位】往高雄-入住海景客房（3日2夜）
KKday優惠: 2人同行HK$949.5/位 起，平均每位HK$475/晚起
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅，另收 HK$500/位港務費及稅項)
- 包括海景客房住宿2晚（面積13平方米起，位於4–6、8 -11 層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
【母親節優惠｜買一位送一位】往高雄-入住露台客房（3日2夜）
KKday優惠: 2人同行 HK$1,299.5/位 起，平均每位HK$650/位/晚起
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$500/位港務費及稅項)
- 包括露台客房住宿2晚（面積18平方米起，位於9 -11 層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
【母親節優惠｜買一位送三位】往高雄 - 入住皇宮套房（3 日 2 夜）
KKday優惠: 4人同行HK$4.000/位起，平均HK$2,000/位/晚起
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$500/位港務費及稅項)
- 包括露台客房住宿2晚（面積21平方米起，位於9 -10 層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
3日2 夜行程（香港往高雄）：
週三19:00 離開香港港口，享用船上設施
週四13:00 抵達高雄港口，乘客可自由到岸上觀光。於 21:00 離開高雄港口。
週五15:00 抵達香港港口
出發日期：2023年5月17日至10月25日（逢星期三出發）
【母親節優惠｜第二位半價】往高雄、澎湖-入住內側客房（4日3夜）
KKday 優惠: 2 人同行 HK$1,574/位 起，平均每晚HK$525/位
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)
- 包括海景客房住宿3晚（面積13平方米起，位於4–6、8 -11層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
【母親節優惠｜第二位半價】往高雄、澎湖-入住海景客房（4日3夜）
KKday 優惠: 2 人同行 HK$2,249/位 起，平均每晚HK$750/位
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)
- 包括海景客房住宿3晚（面積13平方米起，位於4–6、8 -11層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
【母親節優惠｜第二位半價】往高雄、澎湖-入住露台客房（4日3夜）
KKday 優惠: 2人同行HK$3,074/位起，平均每晚HK$1,025/位
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)
- 包括露台客房住宿3晚（面積18平方米起，位於9 -11層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
【母親節優惠｜買一位送三位】往高雄、澎湖-入住皇宮套房（4日3夜）
KKday 優惠: 4 人同行 HK$6.000/位 起，平均 HK$2,000/位/晚起
(已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會0.15%印花稅，另收HK$600/位港務費及稅項)
- 包括露台客房住宿3晚（面積21平方米起，位於9 -10層）
- 享用船上美食（指定餐廳任飲任食）及娛樂設施
4日3夜行程（香港往高雄、澎湖）：
週日17:00 離開香港港口
週一11:00 抵達高雄港口，乘客可自由到岸上觀光。於 21:00 離開高雄港口。
週二07:00 抵達澎湖港口，乘客可自由到岸上觀光。於 15:00 離開澎湖港口。
週三09:00 抵達香港港口
出發日期：2023年6月4日至10月29日（逢星期日出發）