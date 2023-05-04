台灣自由行｜母親節限定優惠！名勝世界壹號買一送一 人均$325起去高雄+澎湖

台灣旅遊｜母親節限定優惠！名勝世界壹號買一送一 人均$325起去高雄+澎湖

名勝世界壹號推出母親節限定優惠，由即日起至5月25日，推出期間限定買一送一優惠。預訂3日2夜高雄郵輪旅程，最平人均每晚$325就可以去到！大家不妨趁母親節帶媽媽來個公海遊。

名勝世界壹號共13層高，有928間艙房，載客量達 1856 位。船內擁有各種國際郵輪應有的豪華設施，共18間餐廳及酒吧，免費餐廳包括：位於6樓主打中西料理的星夢餐廳及百味軒；位於13樓船頭的麗都自助及燒烤餐廳，提供多國美食自助餐。

另外船上亦提供不同娛樂，其中包括在「星座劇院」、凱撒滑水梯、以羅馬風格打造的戶外泳池；更有專為小朋友而設的「小小夢想家天地」，，為孩子們提供豐富的遊戲、工作坊和扮裝派對。