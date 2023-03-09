熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-09 15:30:00

台灣自由行｜無印良品小木屋首次登台！5個在地品牌期間限定開店至3月21日

分享：
台灣自由行｜無印良品小木屋首次登台 5個在地品牌期間限定開店至3月21日 必食魚刺人雞蛋糕！

台灣自由行｜無印良品小木屋首次登台 5個在地品牌期間限定開店至3月21日 必食魚刺人雞蛋糕！

相信唔少人已經快閃一轉台北，下個目標是？推介大家去台東，鐵花村開了新景點「閃閃PARK—台東快閃實驗場」，由即日起至3月21日更有6座無印良品小屋活動，來自台灣東南西北的品牌進駐小屋，小木屋既是展示空間，亦貼近民生，同時帶來一眾台灣好物，大家記得去鐵花村感受那期間限定的人文氣息。

無印良品於上年夏天於台東開設全新門市，又推出MUJI移動車服務各鄉民，這次就打造出台灣首發的「無印良品小屋」。地點鄰近博愛路與新生路交界，過去曾是荒廢的地帶，現在保留了原老樹們，再重新優化鋪地面，現在是充滿文青風的廣場，6座無印良品小屋，​​由德豐木業以國產柳杉木材製作，配合可回收的鋁材，並邀請了台灣各地的品牌快閃進駐，​​包括福灣巧克力、Yuciren魚刺人雞蛋糕、白鬍子—Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店、GRANGE璞草園、山嶼山戶外選物。

台灣首發的「無印良品小屋」，地點鄰近博愛路與新生路交界。（官方facebook圖片） 5個在地品牌期間限定開店，包括福灣巧克力。（官方facebook圖片） 利用台灣本地可可，混合茶葉、水果等等做朱古力。（官方facebook圖片） 白鬍子—Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店選用100%單一牧場鮮奶做雪糕。（官方facebook圖片） 愛好戶外風的，不可錯過山嶼山戶外選物。（官方facebook圖片） GRANGE璞草園安排了3種氣味：柳杉葉子、木香及冷青草，還原「關山紅石林道」常聞到的氣味。（官方facebook圖片） Yuciren魚刺人雞蛋糕是古早味十足，軟綿綿的溫暖感，是台灣人的味道回憶。（官方facebook圖片）

而最後的第6座，是單純的展覽屋，展示無印良品小屋的設計及製作5個過程，分別是小屋建構的手稿、與周遭自然的連結、人物活動樣貌、在地人從小屋延伸的生活提案等等，令小屋不單止是「載具」，亦表現了台灣原生杉木的溫暖感，貼合環保循環再造的大潮流，還有展望將來的跟原生地的關連生活等等，好想立即飛去體驗一下。

第6座，是單純的展覽屋，展示無印良品小屋的設計及製作5個過程。（官方facebook圖片） 限定至3月21日，大家趁快去啦。（官方facebook圖片）

台東無印良品小屋

地點：台東縣府鐵花新聚落旁

開放期間：2023年2月25日至3月21日

原文刊登於 Yahoo 旅遊

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受