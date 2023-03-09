台灣自由行｜無印良品小木屋首次登台 5個在地品牌期間限定開店至3月21日 必食魚刺人雞蛋糕！

相信唔少人已經快閃一轉台北，下個目標是？推介大家去台東，鐵花村開了新景點「閃閃PARK—台東快閃實驗場」，由即日起至3月21日更有6座無印良品小屋活動，來自台灣東南西北的品牌進駐小屋，小木屋既是展示空間，亦貼近民生，同時帶來一眾台灣好物，大家記得去鐵花村感受那期間限定的人文氣息。

無印良品於上年夏天於台東開設全新門市，又推出MUJI移動車服務各鄉民，這次就打造出台灣首發的「無印良品小屋」。地點鄰近博愛路與新生路交界，過去曾是荒廢的地帶，現在保留了原老樹們，再重新優化鋪地面，現在是充滿文青風的廣場，6座無印良品小屋，​​由德豐木業以國產柳杉木材製作，配合可回收的鋁材，並邀請了台灣各地的品牌快閃進駐，​​包括福灣巧克力、Yuciren魚刺人雞蛋糕、白鬍子—Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店、GRANGE璞草園、山嶼山戶外選物。

而最後的第6座，是單純的展覽屋，展示無印良品小屋的設計及製作5個過程，分別是小屋建構的手稿、與周遭自然的連結、人物活動樣貌、在地人從小屋延伸的生活提案等等，令小屋不單止是「載具」，亦表現了台灣原生杉木的溫暖感，貼合環保循環再造的大潮流，還有展望將來的跟原生地的關連生活等等，好想立即飛去體驗一下。