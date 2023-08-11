台灣自由行｜直擊2023台灣最新迪士尼百年沙雕展 3大必影打卡點率先看 必去全台第一間海邊Starbucks

台灣旅遊2023｜直擊台灣最新迪士尼百年沙雕展 3大必影打卡點率先看 必去全台第一間海邊Starbucks

今年正值迪士尼100周年，全球各地都舉辦不同慶祝活動。除了香港有商場打卡位外，台灣亦有！福隆海水浴場舉辦期間限定迪士尼100周年沙雕展。記者今次帶大家飛到台灣率先直擊，設有6大主題專區，更有不同打卡位，迪士尼fans一定不能錯過！ 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空 圖文：Kristy

福隆海水浴場位於新北市海邊，向來都深受一眾台灣人歡迎。由台北市區出發，大家可以選擇乘搭台鐵至福隆站，下車後步行五分鐘即可抵達，車程大概1個多小時。 福隆海水浴場每年都會舉辦國際沙雕藝術季，今年它們就與迪士尼合作以「迪士尼百年慶典」為主題。由即日起至10月22日，展出推出全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展。邀請了超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，當中迪士尼主題佔66座。

打卡位一：迪士尼沙雕 展區分為6大主題，包括迪士尼、Pixar、Marvel、阿凡達、Star Wars及國家地理。將大家熟悉的角色，變成一座座黃金沙雕。一入場就見到經典米奇及電影膠捲，其中迪士尼區除了經典的米奇米妮外，亦有小飛象、木偶奇遇記，以及近期大熱的公主系列等等，全部像真度100分。而Pixar園區當然少不了Toy Story及怪獸公司系列，更有上年大熱的《熊抱青春記》，大家可以近距離與小熊貓美美打卡。展區鋪設無障礙步道，方便小朋友、老人家及傷殘人士。 記者到訪當天雖然天氣晴朗，但正值颱風卡努吹襲前夕。負責人表示，每當有強風吹襲，沙雕師都會立即修補，務求保持沙雕的完整度。因此大家拍照的時候一定要小心，不要碰到沙雕。

Pixar園區沙雕

Marvel 、阿凡達、 Star Wars、國家地理沙雕

打卡位二：福隆海水浴場 除了沙雕之外，旁邊的沙灘亦是重點之一！福隆海水浴場向來都是台灣北部的玩水勝地，不少台灣人都會趁夏天去玩水避暑。面向一望無際的大海，絕對可以拍到美照。大家更可以體驗風帆、獨木舟、SUP等水上活動，欣賞沙雕的同時又可以活動一下身體，一舉兩得。

打卡位三：福隆星巴克 一到海水浴場，除了被沙雕及蔚藍大海吸引，旁邊的Starbucks同樣吸睛！福隆星巴克是全台第一間海邊Starbucks，藍色屋頂配上四面玻璃落地窗，坐在店內猶如「海景第一排」，可以直望海景，超級chill！不過裡面人流非常多，想霸佔海景打卡好位置就要等待。 地址：新北市貢寮區福隆街41號 營業時間：星期一至五：09:30-19:00 星期六、日：09:00-20:00