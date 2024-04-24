台灣自由行｜真．入住IKEA示範單位！ 開箱高雄福容徠旅酒店 全新IKEA主題房/超近捷運站

真．入住IKEA示範單位！ 開箱高雄福容徠旅酒店 全新IKEA主題房/超近捷運站

你又有沒有想過，可以親身入住IKEA的示範單位？今次為大家開箱高雄福容徠旅酒店，為福容大飯店全新品牌，於去年才新開幕。當中以IKEA主題房最具人氣，共有4個主題，舒適之餘，更非常適合打卡。更推出限時優惠，持港澳護照可享95折優惠！ 鳴謝：麗寶集團 長榮航空 圖文：Kristy

高雄福容徠旅酒店位於高雄市前金區，2023年才開幕。於市議會站4號出口步行1分鐘即可到達，酒店主打平價輕旅路線，大堂設計簡潔，以灰色系為主。附近亦有不少著名景點，如六合夜市、愛河、駁二藝術特區等，地理位置非常便利。

而主打的IKEA主題房位於15樓，一出電梯就可以見到IKEA經典鯊鯊在迎接我們，旁邊的家品佈置全部都是IKEA的家品，大家可以坐在長凳上，盡情打卡拍照！一踏入房間就可以感受到濃濃北歐感。

IKEA主題房共分為「BLÅHAJ (鯊鯊)」、「TAVLA (美術洋房)」、「STUGA (北歐小屋)」、「NATUR (大地的擁抱)」4個不同類型。「STUGA（小屋）」以 IKEA LOGO 黃對應到 IKEA 北歐風格，營造充滿輕快節奏感與活力的空間，猶如步入一幅現代主義的畫中；「TAVLA （繪畫）」的發想以博物館做為設計主題，再搭配 IKEA 灰黑，散發美術館般的質感。

當中以「BLÅHAJ (鯊鯊)」房型最受旅客歡迎，空間感非常大，設有兩張大床，一家四口入住都非常適合。房間重點在於海藍色的天花板，多條鯊鯊及烏龜吊掛在天花板上自在悠游，一躺在床上就可以見到，彷彿進入海底世界。而床前的小偏廳則是兒童區域，備有玩偶及帳篷，當然全部都是IKEA的產品。小朋友可以坐在入面玩耍之餘，大人更可以靠在旁邊打卡！

此外，「NATUR」(大地的擁抱)亦非常適合家庭入住。格局與「BLÅHAJ」(鯊鯊)相近，以Earth tone為主調，設計較為簡約，給人一種溫馨感。旁邊客廳位置設有小黑板，讓住客隨意發揮藝術小宇宙。

除了IKEA主題房外，酒店亦提供一般房型。除了雙人床、沙發、長枱等基本配置外，更有小廚房、鋅盤等設備。上面除了杯子、熱水壺外，亦提供各式各樣迎賓點心，安在房間就能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片等特色小吃。不過由於酒店以環保為主，並不提供即棄用品如牙刷、拖鞋等。