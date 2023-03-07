台灣自由行｜臺灣觀光協會香港辦事處推「療癒．台灣」旅遊主題 以大自然、海洋、味覺感受台灣

「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」為遊客呈獻一系列以大自然、海洋、味覺感受不一樣的台灣特色旅遊，盼在疫情後能給予旅客全新的旅遊感受，讓台灣成為港澳旅客心目中療癒旅遊的首選目的地。

台灣正式開關後，香港人都急不及待出發去台灣旅遊！臺灣觀光協會香港辦事處日前於元朗牧緣田里營地舉行活動，向各位正式介紹介紹今年旅遊年度主題「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」，為旅客提供一場全新角度、說走就走的充電之旅！

台灣森林資源豐富，3,000 公尺以上的山峰超過 200 座，絕對是世界上少數擁有如此豐富地理資源的地方，故當地非常盛行各類型由郊山至攀登百岳登山活動。疫情期間，當地亦創辦不少全新的森林療癒體驗活動，歡迎旅客以五感擁抱山林美學，參加者從中感受自然與身心和諧共存的寧靜。

海洋療癒

想去海邊放鬆心情？根據研究指出，海岸線的環境對人在心理上的正面影響力。由花東一帶面海的民宿餐廳，細聽海浪享受假期；抑或潛進小琉球、綠島、蘭嶼、澎湖的大海，讓壯闊的海洋療癒旅者的身心。

味覺療癒

相信港澳旅客對台灣最深刻的印象莫過於夜市美食、小吃手搖飲等。近年台灣有不少餐廳更榮登國際舞台，從 2017 年《米芝蓮指南》開始登陸台灣，至今當地已累積超過 140 間摘星餐廳。台灣亦演變了不少獨特的飲食文化，值得饕家們細味品嚐。有餐廳重新包裝台菜辦桌古早味記憶，幻化成風格時尚的新派料理；台南的老屋比比皆是，每橦都訴說著百年的城市故事，近年不乏有年輕人回到家鄉，將老房子改建為摩登文青酒吧，打造當下台灣最流行的「Bar hopping」文化，或在農場內以 Farm-to-table 概念品嚐台灣最純樸的地道之味等等，以味覺療癒身心。