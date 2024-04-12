台灣自由行｜開箱台灣全新酒店嘉義福容voco酒店 自助餐任食碗粿+米糕/高空玻璃步道【有片】

台灣又有新酒店！全台第一間voco酒店登陸台灣嘉義，於4月起開始試業。酒店更推出限時優惠，雙人入住高級房包「一泊二食」，只需新台幣6999元起。記者早前率先入住，立即帶大家開箱這間全新酒店！

嘉義福容voco位於嘉義市西區，樓高33層，地下5層，為雲嘉地區的最高樓，因此亦被稱之為「嘉義101」。一樓大堂充滿時尚感，設有咖啡廳及休憩空間，讓住客在入住前可以休息一下。

2樓是自助餐區、3樓是宴會廳；7樓則設有300坪的休閒中心，有健身房、泳池、水療池、兒童俱樂部。在兒童俱樂部裡，設有溜滑梯、大片球海、以及有趣的互動式螢幕，是小朋友們放電的最佳場所。不得不提位於32的空中酒吧，酒店的露台位置變成高空玻璃步道，白天眺望阿里山，晚上則將嘉義夜景一覽無遺。

酒店共有370個房間，今次記者入住的是基本房型。房間空間非常寬闊，設有雙人大床，床邊配備USB插頭，方便充電。旁邊備有茶几、長枱，方便大家置物，記者嘗試將兩個行李箱平放，都仍有空位。廁所以白色大理石為主題，雖然沒有浴缸，但一點都不侷促，提供沖涼及基本個人用品。

除了基本的客房和套房之外，27至29樓以及31樓為主題區，提供親子主題套房，如「雲海」、「小火車」等，非常適合一家大小入住。

早餐位於2樓，為自助餐形式。除了一般中西式餐點之外，亦有不少台式特色食物，如鹹豆漿、米糕、碗粿。更提供現做料理，有齊台灣必吃的牛肉麵及牛肉湯，一早就可以喝到熱騰騰的湯水！

酒店附近仲有不少景點及美食，若想感受濃濃文青氣息，距離酒店十分鐘車程的「檜意森活村」，是佔地3.4公頃一個文創園區，入面有不少建築都是日治時期所興建，裡面更有一棟市定古蹟。園區從2009年開始分期整建，以「原材料、原工法」原則完成建物修復，成為全國第一個森林文創園區，也是全台最大的日式建築群。

森活村充滿著日式氛圍，猶如置身在京都一般。大家更可以對著外面的樟木許願，相傳在千年神木前面祈福，就可以願望成真！