台灣自由行｜開箱台灣最強親子酒店「宜蘭蘭城晶英酒店」 小朋友酒店任玩卡丁車/住客免費睇戲/必食櫻桃鴨

台灣親子酒店開箱！不少家庭到台灣旅遊都會選擇到宜蘭親子遊，今次為大家介紹家長們最嚮往親子飯店的蘭城晶英酒店，除了馳名的櫻桃鴨外，酒店將部分樓層改造成車道，小朋友可以在酒店內任玩卡丁車。酒店住客更獨享免費睇戲、免費租車等服務，大人與小朋友都可以盡情享受！ 圖文：Kristy 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處

蘭城晶英酒店位於宜蘭市中心，距離宜蘭車站約14分鐘步程。鄰近有宜蘭美術館、丟丟噹森林公園、幾米公園、東門夜市等熱門景點。今次記者入住「花園套房」，空間足足有50坪大，小朋友可以任意在房間內遊玩及奔跑。主要分為客廳、睡房、浴室及露台4部分；其中浴室附有齊全的過夜包，中間設巨型浴缸，旁邊亦有淋浴房及洗手間，提供L'Occitane備品及Dyson風筒。此外，露台部分更有私人浴池，大家可以一邊小酌一杯，一邊欣賞日落及夜空，極盡奢華享受。

芬朵奇堡主題樓層 任玩卡丁車 酒店8、9樓更是小朋友的天堂，以芬朵奇堡為主題。將酒店走廊的地毯，搖身一變變成車道。每個入住主題樓層的家庭都會獲分配一台電動跑車，入住後可到「取車中心」揀車，車款包羅萬有，有齊波子、林寶堅尼、寶馬等名車，亦有電單車可供選擇。揀好心水後，就可以任意在車道上奔馳，玩到攰更可直接回酒店房休息。

非芬朵奇堡主題樓層的住客，同樣可以享受兒童遊樂設施！同層設有「芬朵奇堡」廣場，有齊巨型吹氣滑梯、彈跳床，亦有模仿現實的馬路、紅綠燈等，讓小朋友一邊駕駛玩具車，一邊學習交通規則。

免費小食 / 手沖咖啡 + 睇戲 除了滿足小朋友外，酒店對於大人同樣貼心。六樓戶外設有特大空中花園、戶外游泳池及半室內調溫游泳池，提供飲免費飲品之餘，游完水更可到「樂活三溫暖」使用蒸氣室、冷熱水池，舒緩疲累身軀。而7樓更有小型書店，有齊各種書籍雜誌、小孩遊戲區、親子閱讀天地，提供免費飲品咖啡、麵包、水果，下午3時半至5時半更有手沖咖啡供應。

最吸引肯定要數到免費睇戲！所有酒店住客於入住期間，都可以免費到樓下的「新月豪華影城」睇戲。只需要到大堂跟酒店職員預約，即可乘搭專屬電梯直落戲院，非常方便。

宜蘭必食櫻桃鴨 提到宜蘭美食，不得不提馳名中外的櫻桃鴨！酒店內「紅樓中餐廳」出品的「櫻桃烤鴨」，連非住客都爭住預約！大廚5大吃法，包括櫻桃鴨握壽司、片皮鴨捲三星蔥餅、三杯鴨骨煲等，將櫻桃鴨的精髓完美呈現在大家舌尖。由於餐廳經常滿座，建議大家最好一個月前預約。