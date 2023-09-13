台灣自由行｜開箱台灣最美圖書館「桃園市立圖書館新總館」 3大打卡重點+交通一覽

台灣除了書店多，其實圖書館更多，而且每間都又大又美，因而孕育出無數文青。2022年底開幕的「桃園市立圖書館新總館」，由台灣和日本設計團隊聯手、歷時四年打造，搶眼的「錐形玻璃採光井」貫穿8個樓層，陽光自然灑落，堪稱全台最夢幻的閱讀空間。不只是圖書館，館內還有星巴克、蔦屋書店、電影院進駐，被譽為全台最美的圖書館。 文、圖：戴保倫(莫迪思)

東京奧運團隊打造 座落桃園市中心的中正藝文特區，佔地51,600平方公尺，分為「圖書館棟」與「電影院棟」，成為全台面積最大的圖書館。請來日本「梓設計」參與設計，來頭不簡單，過往作品包括東京羽田機場、2020東京奧運主場館等。主體建築以大面屋簷與植栽打造成「綠色螺旋」陽台，旅客可順着陽台迴旋走到屋頂庭園，配合外圍的水池造景，展現幾何美學。

錐形玻璃採光井 圖書館佔地8層，以「生命樹」與「螺旋」為主題，結合環保節能理念，設計出一棟充滿綠意的圖書館。焦點是貫穿8個樓層的「圓錐狀通風採光井」，不止IGable，更為室內引入自然光，加上排氣通風作用與感應式空調系統，達至真正節能環保功效。閱讀環境更是舒適，內部則以螺旋式佈局，書架環繞採光井盤旋而上，加上植物點綴其中，猶如置身溫室花園般愜意。

全台最佳親子圖書館 館藏豐富，擁有近百萬本圖書，更有大量親子友善設施。3樓有一整層「兒童區域」，弧形書架、迷你枱櫈、水管形梳化隨處可見，通通專為小朋友而設。其中親子閱覽區，鋪設草皮般的綠色地毯，並設置隔音書牆，提供大量繪本、立體書、童書，甚至玩具借用。4樓「青少年區域」更有漫畫專區和3D立體模型體驗。 每個角落都看到爸媽擁着小孩親密地讀書，氣氛溫馨，要鼓勵生育話咁易！