台灣自由行｜開箱桃園最新親子酒店COZZI Blu全台首間海洋主題/離Outlet 5分鐘距離

上次跟大家介紹完桃園水族館X-Park，今次就開箱附近的最新親子酒店COZZI Blu。除了是全台首間海洋主題酒店之外，更有齊Outlet及遊樂設施，方便一家大小親子遊。 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處 長榮航空 採訪：Kristy 攝影：Kristy

桃園親子酒店｜COZZI Blu COZZI Blu位於桃園置地廣場，為和逸飯店旗下酒店之一，更是全台首間以海洋為主題的五星級酒店。酒店地理位置方便，旁邊就是置地廣場有Xpark水族館、新光影城、華泰名品城outlet。整間酒店都以海洋為主題，牆身以深藍色為主，一踏走酒店如同走進海洋世界一般。其中電梯位置的天花板設有大型水母燈飾，非常打卡able。 今次我們就入住基本二人客房，有雙人大床、沙發、辨公空間等；另亦齊備雪櫃、水杯、咖啡等基本配置，而洗手間有齊企缸及浴缸，空間感十足。大家在入住的時候更可以見到「企鵝機器人」，不要以為它是負責清潔，事實上它是負責客房服務。每當住客需要瓶裝水或冰塊時，企鵝機器人就會自行搭乘升降機，將所需物送到客房中。 酒店預訂：https://bit.ly/3t8cuwZ

酒店餐廳「Cozzi Market 逸·市集」位於2樓，以海邊碼頭市集為概念。每日提供自助早、午、晚餐，單單是早餐已經有超多選擇，有齊台、港、日、西式，任君選擇。更可以自製鹹粥，有十多款台灣特色配料，例如海帶、榨菜、肉鬆、油條等等。 此外，酒店更與日本知名露營品牌Snow Peak合作，於餐廳設有「BBQ室內露營野餐區」。裡面無論餐具還是枱凳都使用Snow Peak的產品，大家可以坐在營內享用食物，給人一種「偽露營」的感覺。

必玩巧虎夢想樂園 + 親子手作班 既然是親子酒店，當然有不少親子活動。位於3樓的Cabin Zone，除了是休閒空間外，每日亦會舉辦手作課程，如可愛海洋生物手作拼豆、手作剪貼不織布提袋。此外，酒店亦會舉辦海洋說故事活動，結合了環保、趣味、知識等海洋主題，搭配互動小遊戲及有獎問答，適合一家大小參與。另一邊設有賽車及飛鏢，大人同小朋友都可以在這裡盡情放鬆。