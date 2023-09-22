熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-22 19:30:00

台灣自由行｜開箱桃園最新親子酒店COZZI Blu全台首間海洋主題/離Outlet 5分鐘距離

分享：
台灣自由行｜開箱桃園最新親子酒店COZZI Blu全台首間海洋主題/離Outlet 5分鐘距離

台灣自由行｜開箱桃園最新親子酒店COZZI Blu全台首間海洋主題/離Outlet 5分鐘距離

上次跟大家介紹完桃園水族館X-Park，今次就開箱附近的最新親子酒店COZZI Blu。除了是全台首間海洋主題酒店之外，更有齊Outlet及遊樂設施，方便一家大小親子遊。

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處 長榮航空

採訪：Kristy 攝影：Kristy

Ad Block

桃園親子酒店｜COZZI Blu

COZZI Blu位於桃園置地廣場，為和逸飯店旗下酒店之一，更是全台首間以海洋為主題的五星級酒店。酒店地理位置方便，旁邊就是置地廣場有Xpark水族館、新光影城、華泰名品城outlet。整間酒店都以海洋為主題，牆身以深藍色為主，一踏走酒店如同走進海洋世界一般。其中電梯位置的天花板設有大型水母燈飾，非常打卡able

今次我們就入住基本二人客房，有雙人大床、沙發、辨公空間等；另亦齊備雪櫃、水杯、咖啡等基本配置，而洗手間有齊企缸及浴缸，空間感十足。大家在入住的時候更可以見到「企鵝機器人」，不要以為它是負責清潔，事實上它是負責客房服務。每當住客需要瓶裝水或冰塊時，企鵝機器人就會自行搭乘升降機，將所需物送到客房中。

 

酒店預訂：https://bit.ly/3t8cuwZ

COZZI Blu位於桃園置地廣場。 大型水母燈飾 COZZI Blue基本二人客房 COZZI Blue基本二人客房 洗手間有齊企缸及浴缸，空間感十足。 企鵝機器人

酒店餐廳「Cozzi Market 逸·市集」位於2樓，以海邊碼頭市集為概念。每日提供自助早、午、晚餐，單單是早餐已經有超多選擇，有齊台、港、日、西式，任君選擇。更可以自製鹹粥，有十多款台灣特色配料，例如海帶、榨菜、肉鬆、油條等等。

此外，酒店更與日本知名露營品牌Snow Peak合作，於餐廳設有「BBQ室內露營野餐區」。裡面無論餐具還是枱凳都使用Snow Peak的產品，大家可以坐在營內享用食物，給人一種「偽露營」的感覺。

BBQ室內露營野餐區 餐具及枱凳都使用Snow Peak的產品。 有不少台式早餐選擇。 有不少台式早餐選擇。 有不少台式早餐選擇。 更可以自製鹹粥。 有十多款台灣特色配料，例如海帶、榨菜、肉鬆等。

必玩巧虎夢想樂園+親子手作班

既然是親子酒店，當然有不少親子活動。位於3樓的Cabin Zone，除了是休閒空間外，每日亦會舉辦手作課程，如可愛海洋生物手作拼豆、手作剪貼不織布提袋。此外，酒店亦會舉辦海洋說故事活動，結合了環保、趣味、知識等海洋主題，搭配互動小遊戲及有獎問答，適合一家大小參與。另一邊設有賽車及飛鏢，大人同小朋友都可以在這裡盡情放鬆。

Cabin Zone位於3樓 可愛海洋生物手作拼豆 另一邊設有賽車及飛鏢。 另一邊設有賽車及飛鏢機。 Blu Bar

除了親子手作班外，酒店的1樓更有「巧虎夢想樂園」。一共有「琪琪夢想體驗城」、「巧虎繽紛大球池」、「妙妙未來實驗室」、「海洋世界舞台」和「桃樂比互動遊戲區」五大區域。除了必備的波波池、滑梯外，更有鋪滿白色米粒的沙池，以及互動遊戲區。巧虎更會不定時出現！每天都有3個場次，每個場次為2.5小時，小朋友可以盡情放電。不過入場需要額外收費，兒童票為台幣850起，想玩就記得要留意官方網站。

開放時間：星期一至五 11:30-18:00

星期六日/公眾假期 10:00-18:30

官方網站：https://www.chiaohu-wonderland.com/

購票優惠︰https://bit.ly/3REm6tz

 

巧虎夢想樂園分為5大區域。 巧虎夢想樂園分為5大區域。 巧虎繽紛大球池 潛艇夢想號沙池 潛艇夢想號沙池 桃樂比互動遊戲區

桃園Outlet｜華泰名品城

去旅行怎少得掃貨的環節！酒店附近有華泰名品城Outlet，只需要5分鐘步程，方便一眾住客購物。Outlet2019年開幕，共有3期約二百多個品牌。包括多個熱門品牌，如LOEWECELINECHARLES & KEITHConverseKANGOL等，平價牌子及名牌都應有盡有。

開放時間：星期一至五 11:00-21:00

星期六日/公眾假期 11:00-22:00

地址：桃園市中壢區春德路189

即睇必買品牌推介！

KANGOL：帽65折；袋/衣服/童裝6折 KANGOL：Cap帽 折後TWD1222 約HKD298 KANGOL：鐘型帽 折後TWD1742 約HKD425 KANGOL：Tote Bag折後TWD1417 約HKD346 Converse：全場貨品兩件9折 三折再8折 LOEWE袋款全店6折 THE NORTH FACE衛衣 TWD3380 七折 提供Locker，方便大家寄存。
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受