台灣自由行｜高雄文青新蒲點—棧貳庫KW2 必食手作雪花冰/70年奶茶老店/絹印體驗

高雄又有新景點！喜歡台灣文創品牌的你，一定不能錯過高雄文青新蒲點—棧貳庫KW2。佔地超過3,000平方公尺，是全台最大活化老倉庫之一，裡面有多個文創及餐飲品牌，更可以體驗傳統絹印技術，自製實用小物！ 鳴謝：麗寶集團 長榮航空 圖文：Kristy

棧貳庫KW2位於高雄港2號碼頭旁邊，建於1914年的日治時期，是磚牆瓦頂的單層倉庫。經活化後於2018年開業，搖身一變成為全台最大活化老倉庫之一。倉庫樓高兩層，佔地超過3,000平方公尺，結合文創、餐飲、展覽三個元素，共有50多間餐廳、文創、藥妝及手信店，大部分店家都以市集形式經營，因此各有特色，可以讓大家在嚴夏及雨天時慢慢尋寶，逛個大半天都不是問題。

傳統絹印體驗 自製 DIY 掛布收納袋 如果想親身體驗在地文化，一定要到訪「山津塢」！漁旗文化於30至40年代起由日本傳入，原為高雄港重要文化之一，但因老師傅日漸凋零而近乎失傳。因此山津塢決定展開全台尋找大漁旗記憶，致力將式微近半世紀的「大漁旗」文化復興。 大家可以在這裡體驗70年代漁旗絹印，由漁旗師傅為大家講解其歷史、上色程序等。今次記者就嘗試自製掛布收納袋，店家提供顏料及收納袋，只需要利用工具將圖案掃上，即可完成。簡單之餘亦非常實用，更可表達祝福！

全手作雪花冰 港幣 $33 就食到 高雄天氣炎熱，當然要來一客雪花冰消暑！人來走走手作雪花冰是人氣刨冰店之一，於Google評分高達4.7顆星！原址位於三民區附近，近年於棧貳庫開設分店。主打雪花冰系列的冰品，全部都是即叫即製。今次點了招牌士多啤梨 (TWD$160)及抹茶紅豆 (TWD$140)兩款口味：均以牛奶冰為基底，配上新鮮水果及各種配料，份量十足。

70 年古早味奶茶店 必買茶葉禮盒 來到台灣當然要喝珍珠奶茶，近年出現了不少新式手搖飲品店，想反璞歸真，品嚐最古早味的奶茶？香茗茶行成立於1946年，是一間超過70年歷史的老字號。原本只是一間單賣茶葉的茶行，經轉型後售賣冷泡茶、冰滴冷萃茶受茶風味霜淇淋等，深受遊客及年輕人的喜愛。 店內的茶葉由店家親選，絕對有質素保證。提供多款茶葉選擇，包括錫蘭、伯爵、金萱烏龍、四季春等。而奶茶方面，則採用高大鮮乳，由牧場新鮮直送，不含任何奶精，奶味香濃。另有茶葉禮盒，買來當作手信就最適合不過。