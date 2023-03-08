台灣自由行｜2023台灣親子一日遊好去處！最平＄80 起玩人氣「農村廚房」 摘青檸釀醋＋漁夫捉魚體驗＋零失手煮石斑魚料理

親子去台灣自由行，如果想在遊玩中感受當地農業文化，除了去夜市掃街，不妨預先在網上報名，計劃一下參加當地的「農村廚房」活動體驗啦！「農村廚房」由台灣休閒農業發展協會策劃，當中包含農事體驗 、廚藝學習和料理品嚐的活動計劃，全台多個地區有近20間農場參與，大人小朋友都可以玩！
文：heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處
台灣親子旅遊景點推薦｜東海萊姆園 摘青檸釀醋
首先為各位推薦位於新竹的「東海萊姆園」，這裡的萊姆其實是指香港人口中的青檸，園內萊姆由農夫以自然農法種植，不用化學農藥種植，所以種出來的萊姆拿上手已經嗅得到清新的香味，而且連皮都可以吃！店家提供「養生萊姆醋」製作體驗，旅客可以親手落場摘萊姆，然後進行加工，清洗乾淨再拿去切片入樽，再倒入冰糖和自家製米醋，浸泡釀造成萊姆醋，一年後就可以飲用，令人非常期待到時候的成果！現場還可以購買陳年萊姆醋、芭樂葉等等農產品，有興趣的話不妨留意下。
東海萊姆園
地址：新竹縣竹北市新港里港安街二段130號
電話：03－556－3646
價格：NT$350起
＊需事前預約
台灣親子旅遊景點推薦｜水月休閒藍鯨魚寮 一日漁夫體驗
另外「水月休閒藍鯨魚寮」亦是人氣大熱之選，魚寮引進天然純海水，以最天然的生態環境來友善養殖石斑魚及烏魚等海產，所以養殖的魚蝦貝類全都肉質鮮美。「水月休閒藍鯨魚寮」的負責人希望可以做到「產地直達•新鮮零時差」，因此特意運用竹北在地時令食材，發展出多元的美味料理，讓旅客一一體驗。活動內容方面，旅客可以學習友善養殖與生態棲地食魚的知識，亦有一日漁夫體驗，由餵魚、搏魚到活締技巧都有涉獵到，最後更可到料理教室輕鬆學烹魚。記者試煮了石斑魚米粉湯、龍虎斑魚排佐和風沙拉和果香鮮蝦，過程步驟簡單易明，小朋友或廚房新手都能輕鬆掌握技巧，做出來的成品賣相佳，用心烹調味道自然也不錯。
水月休閒藍鯨魚寮
地址：新竹縣竹北市西濱路一段69巷子51－1號
電話：03－556－3646
價格：NT$1,380起
網站：https://www.taiwanfarm.com.tw/zh-TW/product/SHUIYUE