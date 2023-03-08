台灣自由行｜2023台灣親子一日遊好去處！最平＄80 起玩人氣「農村廚房」 摘青檸釀醋＋漁夫捉魚體驗＋零失手煮石斑魚料理

親子去台灣自由行，如果想在遊玩中感受當地農業文化，除了去夜市掃街，不妨預先在網上報名，計劃一下參加當地的「農村廚房」活動體驗啦！「農村廚房」由台灣休閒農業發展協會策劃，當中包含農事體驗 、廚藝學習和料理品嚐的活動計劃，全台多個地區有近20間農場參與，大人小朋友都可以玩！ 文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處

台灣親子旅遊景點推薦｜ 東海萊姆園 摘青檸釀醋 首先為各位推薦位於新竹的「東海萊姆園」，這裡的萊姆其實是指香港人口中的青檸，園內萊姆由農夫以自然農法種植，不用化學農藥種植，所以種出來的萊姆拿上手已經嗅得到清新的香味，而且連皮都可以吃！店家提供「養生萊姆醋」製作體驗，旅客可以親手落場摘萊姆，然後進行加工，清洗乾淨再拿去切片入樽，再倒入冰糖和自家製米醋，浸泡釀造成萊姆醋，一年後就可以飲用，令人非常期待到時候的成果！現場還可以購買陳年萊姆醋、芭樂葉等等農產品，有興趣的話不妨留意下。 東海萊姆園

地址：新竹縣竹北市新港里港安街二段130號

電話：03－556－3646

價格：NT$350起

＊需事前預約