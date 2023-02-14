台灣自由行｜2023櫻花季開鑼！南投九族櫻花祭 最新獨家純白色「台灣雪櫻」 全區5000棵櫻花樹任睇任影

疫情前香港人最愛去台灣自由行，用一小時的飛行距離，換來好山好水的慢生活，跟香港急速的節奏成了截然不同的對比。台灣陸委會今日宣布正式開放港澳旅客自由行，春天到訪台灣，不能不到南投九族文化村賞櫻花！當地現正舉行九族櫻花祭，不單是全台最大櫻花活動，更是日本櫻花協會認證的賞櫻名所，全區5000棵櫻花樹任睇任影，更獨家引進純白色的「台灣雪櫻」，既然日本櫻花期未到，一於先到台灣賞花吧！ 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處

南投九族櫻花祭 年度櫻花盛會 九族櫻花祭由2000年開始舉辦，每年春季正當櫻花盛開之時，都會吸引到全台各地的民眾到場賞花。今年園區各處共栽種了六種品種、色系型態各異的櫻花，包括台灣雪櫻、吉野櫻、富士櫻和九族百重櫻等等，整體上從歷史、規模和花況維護上，九族櫻花祭都堪稱台灣最大的賞櫻盛會。特別值得一提的是新品種「台灣雪櫻」，除了外表美麗還相當罕見，由農委會農業試驗所的農業專家培育，九族文化村率先引進，暫時全球只有這裡才能觀賞，花瓣顏色純潔如白雪，自帶浪漫與詩意。另外九族八重櫻亦是人氣櫻花品種，櫻花樹比其他品種更茂盛，花葉開得非常燦爛，抬頭一看已經可以望見漫天粉紅色花海，讓人陶醉難忘。