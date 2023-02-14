台灣自由行｜2023櫻花季開鑼！南投九族櫻花祭 最新獨家純白色「台灣雪櫻」 全區5000棵櫻花樹任睇任影

疫情前香港人最愛去台灣自由行，用一小時的飛行距離，換來好山好水的慢生活，跟香港急速的節奏成了截然不同的對比。台灣陸委會今日宣布正式開放港澳旅客自由行，春天到訪台灣，不能不到南投九族文化村賞櫻花！當地現正舉行九族櫻花祭，不單是全台最大櫻花活動，更是日本櫻花協會認證的賞櫻名所，全區5000棵櫻花樹任睇任影，更獨家引進純白色的「台灣雪櫻」，既然日本櫻花期未到，一於先到台灣賞花吧！
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處
南投九族櫻花祭 年度櫻花盛會
九族櫻花祭由2000年開始舉辦，每年春季正當櫻花盛開之時，都會吸引到全台各地的民眾到場賞花。今年園區各處共栽種了六種品種、色系型態各異的櫻花，包括台灣雪櫻、吉野櫻、富士櫻和九族百重櫻等等，整體上從歷史、規模和花況維護上，九族櫻花祭都堪稱台灣最大的賞櫻盛會。特別值得一提的是新品種「台灣雪櫻」，除了外表美麗還相當罕見，由農委會農業試驗所的農業專家培育，九族文化村率先引進，暫時全球只有這裡才能觀賞，花瓣顏色純潔如白雪，自帶浪漫與詩意。另外九族八重櫻亦是人氣櫻花品種，櫻花樹比其他品種更茂盛，花葉開得非常燦爛，抬頭一看已經可以望見漫天粉紅色花海，讓人陶醉難忘。
原住民歌舞表演 連串和風體驗活動
除了櫻花，當然也有連串精彩活動，例如YOSAKOI舞蹈快閃、太鼓迎春快閃，由熱情好客的原住民載歌載舞演出，氣勢磅礡，充滿文化特色。若然覺得只看櫻花未夠盡興，九族文化村亦舉辦了起過十二個和櫻花相關的和風遊樂活動，讓各位遊客可以全身感受櫻花季的春日氣氛。當中以櫻花市集內容最為豐富，遊客可以租借日本傳統浴衣，在櫻花爛漫的樹下拍下一張張的網美照，又可以到幸福神社許願，最後再去屋台燒烤街品嚐日式章魚燒、魷魚燒烤等人氣美食，整個行程都充滿東洋風情！
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉金天巷 45 號