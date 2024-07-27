台灣自由行｜2024大稻埕夏日節 盤點早午晚3大必玩行程 帶你玩轉大稻埕碼頭

台北迪化街附近的大稻埕碼頭，一向是台北著名的夕陽打卡點，連同旁邊的延平河濱公園，近年大肆美化、增添不同旅遊設施。白天可以沿河畔踏單車、黃昏有夕陽美景，晚上還有熱鬧的貨櫃市集和露天酒吧。重頭戲是逢暑假舉行的「大稻埕夏日節」，現在起至8月20日，一共有8場煙火秀與音樂會，氣氛high爆！ 文、圖：戴保倫

大稻埕夏日節｜白天：踩單車吹吹風 大稻埕碼頭入口位於環河北路、民生西路交界的「五號水門」，乃迪化街交通最繁忙的三岔口，請小心過馬路！但只要一穿過水門， 即被寧靜的淡水河景所吸引，延平河濱公園設有完善的自行車道，沿淡水河畔而建，附近就有YouBike或自行車租借站，超級方便。沿淡水河畔踏車，沿途風景優美，還有花海和壁畫，放眼草木欣榮、河風送爽，輕輕鬆鬆便踩了一圈，療癒身心！

大稻埕夏日節｜黃昏：美爆夕陽任影 大稻埕碼頭一向是台北著名的夕陽打卡點，每當日落西沉，平靜如鏡的河面照映漸層的彩霞，晚風習習，美如一幅風景畫。現場即時鴉雀無聲，旅客無不驚歎景致之美。想更深度打卡，大稻埕碼頭每日有兩班觀光渡輪，往返淡水碼頭，沿途還有專人導覽。

大稻埕夏日節｜晚上：貨櫃市集露天酒吧 碼頭旁邊還有貨櫃市集，設有色彩繽紛的雙層貨櫃屋，集合15家美食品牌，由本地自釀手工啤酒、特色調酒、台式海鮮小炒、道地小吃，到墨西哥、意大利菜都應有盡有，不時更有特色餐車快閃出現，媲美泰國夜夜酒吧街。附設偌大的露天座位區，到處張燈結綵，本地人與旅客打成一片，氣氛超熱鬧，晚晚都夜繽紛！