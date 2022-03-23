台灣花蓮地震｜印度神童預言又中？ 預言4月這兩天是關鍵 5月疫情好轉

印度神童阿南德(Abhigya Anand)近年大熱，他除了曾預言疫情在去年「回歸」，亦曾提到今年3月到4月間有地震，繼日本福島縣對開海域16日發生黎克特制7.4級地震，台灣花蓮縣近海今日凌晨的6.6級強烈地震，令不少網民大呼「印度神童預言又中！」阿南德上個月發布最新預言影片，指出3個關鍵時間點，其中兩個正正就在下個月。

印度神童阿南德

印度神童預言 2022 ｜ 4 月 前 有地震、火山爆發發生 阿南德於去年12月曾發布預言影片，指「印度星盤」卡拉薩爾帕瑜伽(KALA SARPA YOGA)會在12月14日形成，12月14日至今年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，並有強降雨、氣候災難、洪水、地震、海嘯或火山爆發等天災發生，提醒必須小心謹慎。結果南太平洋島國湯加（Tonga）今年1月發生海底火山爆發，；而除了日本及台灣本月地震外，內地東南部近岸亦在3月14日發生了一次4.1級地震，香港亦感受到震動，引起市民關注。

印度神童預言 2022 ｜ 3 月 16 日市場重大調整 根據阿南德的2月影片，他提醒有3個日子必需留意，包括3月16日、4月4日及4月13日，他警告3月16日會有重大事件，市場將會有重大調整（major significant correction)，結果恒指在15日大跌逾千點之後，在16日迎來大調整，大幅抽升，收市升1672點或9％，報20087點，引起坊間將兩事聯想起來。

印度神童預言 2022 ｜ 4 月有兩個關鍵日 阿南德稱，第2個關鍵日子是4月4日，屆時火星和土星合相，火星力量極為強烈，將進一步增加經濟問題的強度，預言有更大災難來臨，經濟更嚴峻。至於4月13日之後，阿南德卻看好黃金市場，指黃金價格會攀升，白銀價格也會大幅增加，更可能創下歷史新高，但他同時叮囑要慬慎投資。另外要到2022年年底，全世界的經濟市場才會轉好。到底阿南德在4月的預言會否應驗，大家記得留意相關日子。