台灣過江龍｜大師兄銷魂麵舖登陸太古城！$88起試招牌「銷魂辣油」製麻辣牛肉湯

台灣人氣手工麵店「大師兄銷魂麵舖」於8月23日正式登陸香港太古城中心！品牌來自台灣，當地分店經常大排長龍，招牌「銷魂麵」遠近馳名，用有辣油界的愛馬仕的「銷魂辣油」，風味獨特。太古城分店提供多款經典套餐，價錢由$88起，一於去試試台灣滋味！

大師兄銷魂麵舖香港店8月23日開幕

初次去「大師兄銷魂麵舖」必食招牌「銷魂麵」，用上「銷魂辣油」、私釀醬汁、油蔥酥與蔥花，拌入大師兄精挑細選的 Q 彈手工麵條炮製，加上入味溏心蛋，吃起有有微辣麻香，滋味無窮。每碗麵均搭配足料牛肉湯食用，主打乾濕分離食法，與一般傳統牛肉湯麵不同，食客可選 「麻辣牛肉湯」或「清燉牛肉湯」，麵亦可選不辣，一口微辣「銷魂麵」配以一口牛肉湯，牛肉再配特調沾肉醬食用，香濃美味。套餐配菜可選麻辣滷豆皮、麻辣滷豆腐或麻辣滷鴨血，另加$28可享小食及飲品，豐富又滿足！除了可以即場享用美食，門市亦有賣家用即食麵及禮盒，送禮自用皆宜。



大師兄銷魂麵舖 香港店

開幕日期：2024 年 8 月 23 日 (星期五)

營業時間：11:30 – 21:30 (截單時間 21:00)

地址：香港太古太古城道 18 號太古城中心 1 樓 148 號舖

電話：6621 8340