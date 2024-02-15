台灣過江龍｜手搖茶飲店「TEATOP 第一味」登陸元朗！必試人氣108茶王／青茶3Q／紅豆粉粿鮮奶

台式茶飲店愈閞愈多，今年又有新店登陸香港！身為台灣過江龍的手搖茶飲品牌「TEATOP 第一味」於2006年創立，全台灣有逾150間分店。品牌源自1907年創立百年老店「長順茶行」，茶葉嚴選自家南投茶園的台灣茶葉，開創台灣冷飲茶界使用極品好茶沖泡的新觀念，徹底顛覆茶飲文化，2022年台灣最高紀錄曾月銷超過340萬杯！當中必試台灣人氣之選「108茶王」、「青茶3Q」以及「紅豆粉粿鮮奶」，濃厚茶底配上自研茶凍，喜歡飲手搖飲品的你一定要試試！

TEATOP香港店供應的茶飲款式逾50款，選擇之多令人眼光繚亂。推介的「108茶王」是品牌引以為傲的自家烏龍茶，由台灣特級老師傅手工細火慢焙108小時，茶葉經過長時間烘焙，茶湯呈現出透亮的金黃色，茶感厚重、尾韻甘甜，入喉時濃郁茶香緊隨其後，讓人欲罷不能。另一款「桂花凍108」，搭配晶瑩剔透的桂花凍，為濃厚茶湯增添淡雅的桂花香，茶韻高雅值得細味；「青茶3Q」以品牌招牌「高山青茶」調配而成的，嚴選來自南投的春冬茶，再採獨家技術熟成兩年，青茶茶韻兼具綠茶的香與紅茶的甜，茶味清香怡人，甘甜順喉，搭配豐富的珍珠、椰果、茶凍等配料，極多層次的口感，是品牌其中一款最受歡迎的咀嚼系茶飲；「紅豆粉粿鮮奶」嚴選台灣萬丹的優質紅豆，配搭濃郁黑糖以及口感Q彈的粉粿，紅豆的顆粒感混合粉粿的咀嚼感帶來獨特的口感，層次豐富，濃醇香甜有驚喜。

TEATOP 第一味｜情人節限時優惠 開業適逢情人節，TEATOP與台灣同步推出限定新品「竹香白柚飲」，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配台南文旦柚調製，具有清新竹香與柑橘香氣，杯內更有新鮮柚子果肉及櫻花寒天晶球，呈現出淡淡的粉紅色，絕對是情人節必飲之選。飲品限量發售，僅供應至2月29日。

竹香白柚飲