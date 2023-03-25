台灣酒店優惠｜推介5間台灣超抵住酒店 $600/晚以下+人均每晚$90/步行10分鐘到台中火車站

去旅行事前準備功夫特別多，尤其是訂酒店一環，睇準時機預訂隨時能以低價入手！Klook推出由即日起至4月10日推出「玩最大! 旅神帶你玩盡世界! 」優惠活動，每星期推出快閃優惠，今次就精選5大台灣酒店，每晚價錢不會超過$600，準備出發去台北、台中、台南、高雄的話不妨參考一下！

台灣酒店推介2023｜1. 坐擁群山美景 房內設特大冷熱雙池 烏來山水妍溫泉會館位於新北市烏來區，坐擁烏來群山美景，距離烏來瀑布及烏來老街等著名景點只需$5-8分鐘車程。酒店設有湯屋及20間套房，走日西簡約風，加上居高臨下的景色，有種置身世外桃園的平靜！今次Klook優惠，每房每晚折後只需$489，即可入住西式豪華房，內有特大冷熱雙池，除開每位只需$245，抵住！ 烏來山水妍溫泉會館(Wu Lai Beauty Garden Hotel) 地址：新北市烏來區環山路125號 平均房價： $489起 (原價$516) SHOP NOW

台灣酒店推介2023｜2. 每晚人均$90 步行10分鐘到台中火車站 位於台中市中心的曼特先生，距離台中火車站只有約10分鐘步程，前往宮原眼科、日曜天地OUTLET、台中第二市場等旅遊景點都非常方便。酒店外觀呈深藍色，配上大片玻璃格窗，充滿英倫復古感覺；房間由意大利 A Design 設計獎得獎設計師「一格設計」負責監修，面積雖小，但放置不少設計家品，住得舒適，打卡亦一流。價錢相當吸引，每房每晚平均只需$180，人均只需$90，住多幾晚都唔肉赤！ 曼特先生 地址：台中市中區臺灣大道一段271號 平均房價：$180起(原價$270) SHOP NOW

台灣酒店推介2023｜3. 小清新路線 設四人房供親子旅客入住 台中本土酒店品牌GOGO Hotel，於台中設有兩間酒店，其中富盛商旅市政館可步行10-15分鐘到台中新市政府及新光三越與大遠百，去逢甲商圈、一中商圈及勤美綠園道均約為10分鐘車程。房間走小清新路線，設計簡潔以木色為主調，舒適乾淨，除了雙人房亦有可供四人入住的家庭客房，適合情侶或親子旅客入住。 富盛商旅 地址：台中市西屯區四川路138號 平均房價：$549起(原價$610) SHOP NOW

台灣酒店推介2023｜4. 文青風格 免費租借單車+雪糕 康橋商旅是台灣連鎖酒店集團，單單在台南都有3間分店，除了出品CP值高，亦大賣貼心服務，每間酒店都提供免費雪糕、免費租借單車、免費自助洗烘衣機等；而今次推介的康橋慢旅於2020年開業，整體走文青風格，Lobby設有大地圖標示周邊旅遊景點，員工制服為牛仔布風格，加上大量木質及雲石用料，整體時尚新穎。 康橋慢旅 地址：台南市中西區民生路二段416號 平均房價：$547(原價$710) SHOP NOW