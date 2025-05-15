台灣酒店優惠｜萬豪旅享家 17間台灣酒店限定優惠 送已儲值悠遊卡/早餐/展覽門票

由即日起至6月10日期間，萬豪旅享家旗下17間台灣酒店同步推出春日限定住宿優惠，各位用萬豪旅享家官網或 App 預訂即可享獨家「逸趣之旅」入住專案優惠，當中包括送已儲值的台灣悠遊卡、餐飲、展覽門票等等，讓大家的台灣之旅行程更豐富，即睇以下精選優惠！

台北W飯店 送展覽門票3張 台北W飯店地理位置優越，位於繁華的信義區，距離富邦美術館步行距離僅 800 米，加上精緻的酒店設施和配套，適合喜歡享受生活的旅客！今次預訂全館任一房型並加價新台幣 400 元（服務費與稅另計） ，即可享用自助式早餐，更贈送近期於富邦美術館展出、由巨型蜘蛛雕塑藝術家「路易絲．布爾喬亞」創作的《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》展覽門票三張。

台北北投雅樂軒酒店 送已儲值悠遊卡兩張 台北北投是當地的溫泉熱點，而台北北投雅樂軒酒店鄰近北投溫泉區，前往陽明山國家公園亦相當方便，適合一家人去旅行時入住。凡預訂「快活樂窩一大床」或「快活樂窩兩小床」房型，即可以專案優惠價享用自助式早餐，以及已儲值新台幣 200元的悠遊卡兩張，可於台灣捷運使用。

新竹豐邑喜來登大飯店 送孩童體驗券 如果想感受不一樣的台灣，不妨前往新竹旅遊。當地以活躍的科技產業和豐富文化遺產聞名，可參觀竹科學園區，探索科技的奧妙；或是前往古色古香的城隍廟，感受傳統文化的魅力；也可以在 17 公里海岸風景區騎乘單車，欣賞美麗的海岸風光。住宿方面推介新竹豐邑喜來登大飯店，入住專案住房即可獲得各式孩童體驗券，選擇包含手作、廚藝課程或騎馬體驗等，成人則可以享用精緻套餐兩份，活動豐富。 預訂網站