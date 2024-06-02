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生活
2024-06-02 12:00:42

台灣阿里山｜阿里山最新森林火車「栩悅號」漫遊百年火車線 特色車站＋老街美食觀光

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台灣阿里山｜阿里山最新森林火車「栩悅號」漫遊百年火車線 特色車站＋老街美食觀光

台灣阿里山｜阿里山最新森林火車「栩悅號」漫遊百年火車線 特色車站＋老街美食觀光

全新的阿里山森林火車「栩悅號」正式首航！路線將由嘉義往返阿里山，旅客可遊覽不同特色車站和自選配套行程。特色車廂配上天然森林風景超打卡，車票一開賣即售罄，目前至少到8月先有位，可謂一票難求！下文就帶大家坐上「栩悅號」，漫遊藏身於森林中的百年火車線，再到奮起湖老街掃街搵食，品嚐最地道的鐵路便當。

文：heidi
鳴謝：長榮航空、阿里山風景管理區、雄獅旅遊、臺灣觀光協會香港辦事處

「栩悅號」正式首航！ 瞭望席可360度旋轉 包廂席可容納4位旅客 欣賞森林風光

「栩悅號」5/24首航！專人導覽深入秘景

阿里山是台灣最有名的山脈之一，生長著各類高聳又壯麗的樹木，同時亦是台灣第一座林場，而連接城市和山上的阿里山鐵路就是特別為運送木材興建，在1903年規劃興建，至今已有百年歷史。今次新啟航的 「栩悅號」，由台灣森林鐵道將舊車廂重新翻新改裝，畫上台灣特有雀鳥「栗背林鴝」的圖案，整體外型復古，而內裡設計舒適，可按人數喜好選乘「包廂席」或可360度旋轉的「瞭望席」，同樣能盡情欣賞森林風光！
登上火車，全程都會有專業導賞員細心導覽，由台灣林木講起，娓娓道來台灣歷史故事。而當火車停靠樟腦寮、竹崎等車站時，更可以跟著導覽員下車，遊歷車站周邊風景，這樣的旅遊體驗絕對能滿足喜歡深度遊的旅客。


 

樟腦寮車站 交力坪車站 奮起湖車站 竹崎車站

奮起湖老街美食打卡遊

眾多車站中，就以「奮起湖」最廣為人知，車站旁邊有一條觀光旅客必去的「奮起湖老街」，齊集美食和打卡景點！奮起湖老街沿路都有不少特色掃街小吃，如野生愛玉、樹番茄果汁、甜甜圈等，同樣值得留肚一試。推介大家去「奮起湖大飯店」食紅遍整個台灣的奮起湖鐵路便當，便當用鐵飯盒裝好，打開放著排骨和雞腿，賣相造型非常「古早味」，客人更可單買鐵飯盒帶回家做紀念。另外手信方面，必買少有現場製作的藥膳茶葉鐵蛋，以多種中藥、高山茶葉和山泉水滷製7天製成，分成雞蛋和鵪鶉蛋兩種，比起一般鐵蛋味道更甘香，口感軟彈，可選擇買真空包裝，攜帶更方便！

「栩悅號」購票網址

奮起湖大飯店
地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖178-1號

奮起湖藥膳茶葉鐵蛋
地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖144號旁

奮起湖老街 奮起湖鐵路便當 奮起湖老街的甜甜圈同樣受旅客歡迎 單看店面已感覺到老店風味 藥膳茶葉鐵蛋現場即製
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