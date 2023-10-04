台男阿廉娶日本妹以為夢想成真 10年後揭1事方知一直置身地獄

不少人都曾幻想自己會在異國他鄉有豔遇，然後與其他國籍的男女來上一段驚天地泣鬼神、可歌可泣的愛情故事。可惜現實總是殘酷的，不少異國戀愛總會面臨種種難關，極大多數更會因此而分手收場。一位台灣男子自小就視娶日本妹為妻是人生目標，而他在2004年更真的順利結識到一位日本美女並結為夫婦。以為夢想終於成真，卻沒想到在他為了日本妻子放棄了人生很多重要事項時，最後竟驚揭所有努力和愛慕均付諸東流，不但多年積蓄被全數虧空，身體健康亦響起警號，最終只能離婚收場。雖然他的經歷令人痛心，但一眾網民就反而嘲笑他「衰咸濕」、「愛情動作片睇壞腦」！

台男自小夢想娶日本妹 長大後終赴日娶妻生子 台男「阿廉」自小就夢想能夠娶日本妹為妻，只因聽說她們顧家又善解人意，惟他早前接受《不要鬧工作室》訪問時卻指出原來理想與現實嚴重不相符！他分享自己在2004年時透過奇摩交友認識了一位日本女孩，對方是個喜歡台灣的上班族，後來因為她到台灣留學，二人開始交往並同居，直到2006年女方完成學業回國後，本以為這段異國戀就此告一段落。豈料女方主動提出阿廉到日本發展，而深愛女朋友的他亦不捨放下這段愛情，最後毅然拋下台灣的機車雜誌主編工作，到日本由零開始地發展事業，終於成功與日本女友登記結婚。

屢次為妻子拋下夢想 一切以妻子為依歸 解決婚姻大事後，阿廉就為自己的事業十分頭痕，只因他「不會日文」、「沒日本學歷」、「也沒有錢」，只好仗著配偶簽證，留在日本一邊打工，一邊去市公所學免費日文。努力不懈的他在賽車學校畢業後，曾獲得到西班牙車隊的工作機會，惟在妻子的反對下只好轉到關東工作。耐何妻子當時不適應關西搬到關東的生活，外加懷有身孕，阿廉只好再次辭去工作，回關西與妻子重新開始。可能上天想給予二人考驗，在阿廉順利回關西找到工作後，新公司又外派他到外國出勤，因為福利關係，阿廉只好過上了每個月3周在外國，1周在日本的日子，而在這3年的外派人生中，阿廉仍然以妻子為依歸，更坦言「我覺得唯一能補償她的，就是我好好賺錢工作，我的銀行存摺、印章、提款卡全部給她，我從不過問」。

為妻兒苦苦工作10年 驚揭多年積蓄被全數虧空 雖然二人長時間分隔兩地，感情難免受到影響，惟阿廉一直堅信自己只要努力工作，賺錢讓妻兒過上好日子，他日回國時必定能一起生活下去。豈料在外派工作結束後，妻子對阿廉說想買樓，而這些年我只顧著賺錢，沒注意家裡存款，於是我問她帳戶狀況。沒想到她回答，『沒有儲蓄、一毛都沒有』。在日本工作10幾年，把薪水全部上繳給妻子，也不曾領過零用錢的我，嚇到身體出問題，賀爾蒙內分泌失調，瘦了23公斤。」