台網紅保母疑虐童 被揭8年前發文「看虐童新聞痛心」 形象徹底崩壞

台灣宋姓網紅保母育有5名子女，經常在Facebook分享育兒心得，吸引超過1萬人追蹤其社交帳戶。宋姓保母去年報稱受委託照顧的男童溺水意外死亡。解剖後發現男童生前曾受虐，身上有15處新舊傷痕，政府以成年人故意傷害兒童致死等罪對保母提起公訴。保母被揭8年前曾在社交網站上留言「看虐童新聞痛心」，佛口蛇心性格浮現。

檢方發現，僅是在5月至6月期間，宋姓保母已經向男童施襲至少5次。6月6日，保母在浴室幫男童洗澡時，因不滿孩子伸手抓早前被燙傷的傷口，先以花灑朝男童頭部大量沖灌溫水，再用雙手推男童撞牆，導致男童後腦撞牆後跌倒。保母再用雙手抓住男童腋下，先將他舉至腰部高度，並旋即將男童摔至澡盆內，並重複此行為3次，導致男童身體癱軟在地。保母見男童失去意識，隨即請長女報警，惟男童因顱底右枕骨骨折併大量硬腦膜上腔出血與腦髓腫脹，急救無效死亡。台灣地檢署以成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，請法院重判。

保母在社交媒體上塑造自己愛心形象，經常在Facebook專頁「林家有五之」上分享育兒心得，吸引超過1萬人追蹤。在2016年，在Facebook上表示「三天兩頭就會看到虐童、家暴、性侵孩童的新聞，真的很痛心。」保母丈夫是軍人，受丈夫同僚委託照顧從小喪母的男童。事實上宋姓保母並無保母牌照。